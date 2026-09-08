El NAC Breda encuentra a toda velocidad al sustituto del destituido Hoefkens

Rick Kruys es el nuevo entrenador del NAC Breda, según ha anunciado este martes el club de la Eerste Divisie neerlandesa. El técnico de Utrecht firma un contrato de dos años en el Rat Verlegh Stadion y dirigirá su primer entrenamiento el miércoles.

«De entre varios candidatos, apostamos de inmediato y con total convicción por Rick Kruys. Sabe lo que significa pelear por los títulos en la Eerste Divisie neerlandesa. Rick conoce nuestra ambición clara y quiere ponerse manos a la obra de inmediato», explica el director técnico Peter Maas en la web del club.

«Estoy sinceramente orgulloso de ser entrenador del NAC», celebra Kruys tras su nombramiento en Breda. «Todo el mundo sabe cómo se vive este club en la ciudad y entre la afición. Eso también encaja conmigo. Mi tarea es ponerme a trabajar de inmediato con el cuerpo técnico y la plantilla. El primer partido ya está a la vuelta de la esquina, este viernes, pero la verdad es que solo tengo ganas de que llegue».

Kruys (41) llevó al FC Volendam a la Vriendenloterij Eredivisie en 2025. La aventura se limitó a una temporada, ya que el club descendió después de perder en la final del play-off contra el Willem II en la tanda de penaltis.

El nuevo técnico del NAC trabajó anteriormente como entrenador interino y asistente en el FC Utrecht y también fue máximo responsable del VVV-Venlo. Con el club de Limburgo alcanzó los play-offs de la Eerste Divisie neerlandesa.

«Como jugador, Kruys fue durante años una pieza muy valorada en Utrecht. También lo fue en el FC Volendam, el Excelsior Rotterdam y el Malmö FF sueco», se puede leer en la web del NAC.

Kruys es el sucesor de Carl Hoefkens, que fue destituido el lunes. «Este verano se llevó a cabo una amplia evaluación con Hoefkens. Por desgracia, varios puntos de mejora derivados de esa evaluación no se han materializado, por lo que el NAC se ha visto obligado a tomar esta decisión ahora», se explicó como motivo.