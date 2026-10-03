El NAC Breda encaja el empate en los últimos minutos ante el Vitesse, Hinoke firma un hat-trick para el TOP Oss contra el MVV Maastricht

Vitesse y NAC Breda se repartieron los puntos este sábado por la tarde en su enfrentamiento de la Keuken Kampioen Divisie. Durante mucho tiempo, el conjunto de Breda parecía encaminado a la victoria, pero un empate tardío de Naoufal Bannis puso el 2-2. Mientras tanto, el MVV cayó con estrépito ante el TOP Oss, donde Mauresmo Hinoke firmó un hat-trick (4-1).

Vitesse - NAC Breda 2-2

El NAC empezó de maravilla, dominó y generó ocasión tras ocasión. Por eso fue una enorme sorpresa que, tras un cuarto de hora de juego, el marcador reflejara un 1-0. En una de las pocas salidas de Vitesse, fue Naoufal Bannis quien abrió el marcador, contra el curso del partido.

Un golpe para el equipo de Rick Kruys, aunque logró sobreponerse antes del descanso. Charles-Andreas Brym se giró con clase dentro del área y mandó el balón al fondo de la red con la izquierda: 1-1. Para el atacante, ya era su cuarto gol en los últimos tres partidos.

En el minuto 32, el NAC se puso por delante. Brym volvió a ser importante con un centro venenoso que el portero de Vitesse, Connor van den Berg, despejó de manera totalmente defectuosa. Así, el balón quedó a los pies de Kamal Sowah, que empujó a puerta vacía para hacer el 1-2.

En la fase final de la primera mitad fue un milagro que el 1-2 no se moviera. Si no llega a ser porque el NAC no supo ampliar su ventaja, el partido habría quedado sentenciado antes del descanso. Primero, Boyd Lucassen estrelló un taconazo en el palo y, poco después, Mohamed Nassoh falló en el control, desperdiciando una ocasión enorme.

En la segunda parte, el técnico del Vitesse, Rüdiger Rehm, movió ficha con un triple cambio. Eso permitió que los de Arnhem se metieran algo más en el partido. Marco Schikora estrelló un balón en el larguero y poco después vio cómo su remate se marchaba rozando el poste. Sin embargo, Vitesse siguió insistiendo y encontró premio justo antes del final: Bannis hizo el 2-2.

TOP Oss - MVV Maastricht 4-1

Los limburgueses lograron romper el empate en el minuto 27 por medio de Toni Vinogradac, que cabeceó a la red un saque de esquina de Robert Klaasen: 0-1. El TOP Oss restableció el orden antes del descanso. Hinoke se quedó cara a cara con el portero del MVV, Hugo Wentges, tras un pase filtrado exquisito de Justin Mathieu y definió con tranquilidad: 1-1.

Hinoke volvió a liderar al TOP Oss al inicio de la segunda parte. De nuevo, la jugada nació de un balón al espacio de Mathieu. El extremo izquierdo encaró a su marcador directo antes de sacar un disparo contundente para marcar el 2-1. Dos minutos después, el hat-trick de Hinoke era ya una realidad. El MVV no logró despejar el balón dentro de su propia área, tras lo cual el internacional juvenil de Indonesia marcó de cerca para el 3-1. El cierre del partido llegó a un cuarto de hora del final por medio de Maurilio de Lannoy, que, completamente solo, firmó el 4-1.