El Mundial en Peacock: retransmisiones en español, precios de la suscripción, pruebas gratuitas, ofertas y mucho más

La cuenta atrás para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ya está en su recta final. Para los aficionados al fútbol en Estados Unidos que quieran vivir el torneo con máxima energía, pasión y tácticas, las retransmisiones en español son la mejor opción.

Como plataforma de streaming exclusiva de la división deportiva en español de NBCUniversal, Peacock es el destino definitivo para este histórico torneo de 48 selecciones. Con la cobertura de Telemundo Deportes y Universo, Peacock transmitirá en directo y en español los 104 partidos, desde el saque inicial en el Estadio Azteca el 11 de junio hasta la final en el MetLife Stadium el 19 de julio de 2026.

GOAL te ofrece una guía completa para ver el Mundial 2026 en Peacock, con costes de suscripción en tiempo real, promociones, ofertas ocultas y detalles técnicos.









Próximos partidos del Mundial en la programación televisiva





Planes y precios de suscripción de Peacock para el Mundial

Su interfaz premium reúne todos los partidos en un mismo lugar, sin necesidad de cambiar de app. NBCUniversal ofrece tres niveles, pero conviene leer la letra pequeña antes de suscribirse:





Nivel del plan Precio mensual Precio anual ¿Incluye partidos de la Copa del Mundo en directo? Ideal para Peacock Select 7,99 $/mes 79,99 $/año ❌ NO Televisión económica/Catálogo de Bravo para ponerse al día Peacock Premium 10,99 $ al mes 109,99 $ al año SÍ (con anuncios) Retransmisión completa del torneo Peacock Premium Plus 16,99 $ al mes 169,99 $/año SÍ (VOD sin anuncios) Descargas sin conexión y NBC local en directo 24/7.

⚠️ CONSEJO DE EXPERTO: Evita la trampa de «Select» Peacock Select (7,99 $/mes) es más barato, pero no incluye deportes en directo. Para ver el Mundial de 2026 necesitas Peacock Premium (10,99 $/mes).











Ofertas, promociones y pruebas gratuitas actuales de Peacock

Aunque ya no hay prueba gratuita permanente para nuevos usuarios, existen promociones verificadas y alianzas con minoristas que reducen el coste de tu suscripción para el Mundial:

Paquete Apple TV+: combina Apple TV+ y Peacock Premium por 14,99 $/mes , un 33 % de ahorro.

Incluye Instacart Plus (9,99 $/mes o 99 $/año) y obtienes Peacock Premium gratis . Si ya usas este servicio de entrega, vincula tus cuentas en los ajustes de Instacart y listo.

Ventaja de Walmart+: Los suscriptores de Walmart+ (12,95 $ al mes) reciben un beneficio de streaming digital rotativo. Pueden elegir entre Peacock Premium o Paramount+ Essential, con opción a cambiar cada 90 días, ideal para activar Peacock justo antes del partido inaugural del 11 de junio.

Oferta de retención: si eres suscriptor anual, entra en la configuración de tu cuenta y selecciona «Cancelar plan» justo antes de la renovación; aparecerá una oferta automatizada que suele rebajar Peacock Premium a 39,99$/año .

Funciones de streaming premium de la Copa del Mundo de 2026

Ver el torneo en Peacock activa funciones digitales exclusivas para el 30.º aniversario:

Audio principal de Telemundo Deportes: disfruta del equipo de comentaristas liderado por Andrés Cantor con sonido ambiental de alta fidelidad.

«Gold Hub» interactivo: muestra estadísticas en tiempo real, formaciones tácticas, clasificación de grupos y alertas de goles de todos los partidos simultáneos en tu pantalla.

Catch-Up Fast Forward: ¿Te has conectado tarde a un partido? El reproductor de Peacock te ofrece un resumen de 5 minutos de lo que te has perdido antes de unirte a la acción en directo.

Transmisiones del «Hoy en el Mundial Studio»: análisis 24/7, resúmenes y debates tácticos nocturnos en directo desde las sedes.

Cómo configurar Peacock para el Mundial

Preparar tu sistema para el inicio del torneo te llevará menos de dos minutos en cualquier dispositivo de streaming habitual (Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Google TV o televisores inteligentes modernos):

Crea o inicia sesión en tu cuenta: Visita PeacockTV.com desde tu navegador, suscríbete al planPremium y completa la configuración de facturación. Descarga la aplicación: Abre la tienda de apps de tu TV o dispositivo de streaming, busca «Peacock» y presiona «Descargar». Abre la app en tu TV, anota el código que aparece y escanéalo con tu móvil para iniciar sesión al instante. Abre la sección Deportes , marca «Fútbol» como interés principal y ancla la página de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en la pantalla de inicio.



