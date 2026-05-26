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Tyrell Feaster

Traducido por

El Mundial en Fubo: pruebas gratuitas, promociones, ofertas, suscripciones, planes y más

GOAL explica cómo los aficionados pueden ver en directo los partidos del Mundial de la FIFA 2026 con Fubo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el mayor evento de la historia del fútbol. Para seguirlo al detalle, Fubo ofrece una de las mejores plataformas de streaming deportivo del mercado. Ya sea en 4K nativo en tu salón o en directo desde tu móvil, Fubo reúne todos los canales en un solo lugar.

GOAL te explica cómo ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Fubo: planes de precios, descuentos, periodo de prueba y configuración del dispositivo, para que no te pierdas ni un gol.

Próximos partidos de la Copa del Mundo en la programación televisiva

Mexico vs South Africa
DAZN
South Korea vs Czechia
DAZN
Canada vs Bosnia and Herzegovina
DAZN
USA vs Paraguay
DAZN
Qatar vs Switzerland
DAZN
Brazil vs Morocco
DAZN
Haiti vs Scotland
DAZN
Australia vs Turkiye
DAZN
Germany vs Curacao
DAZN
Netherlands vs Japan
DAZN
Ivory Coast vs Ecuador
DAZN
Sweden vs Tunisia
DAZN
Spain vs Cape Verde
DAZN
Belgium vs Egypt
DAZN
Saudi Arabia vs Uruguay
DAZN
Iran vs New Zealand
DAZN
France vs Senegal
DAZN
Iraq vs Norway
DAZN
Argentina vs Algeria
DAZN
Austria vs Jordan
DAZN
Portugal vs DR Congo
DAZN
England vs Croatia
DAZN
Ghana vs Panama
DAZN
Uzbekistán vs Colombia
DAZN
Czechia vs South Africa
DAZN
Switzerland vs Bosnia and Herzegovina
DAZN
Canada vs Qatar
DAZN
Mexico vs South Korea
DAZN
USA vs Australia
DAZN
Scotland vs Morocco
DAZN
Brazil vs Haiti
DAZN
Turkiye vs Paraguay
DAZN
Netherlands vs Sweden
DAZN
Germany vs Ivory Coast
DAZN
Ecuador vs Curacao
DAZN
Tunisia vs Japan
DAZN
Spain vs Saudi Arabia
DAZN
Belgium vs Iran
DAZN
Uruguay vs Cape Verde
DAZN
New Zealand vs Egypt
DAZN
Argentina vs Austria
DAZN
France vs Iraq
DAZN
Norway vs Senegal
DAZN
Jordan vs Algeria
DAZN
Portugal vs Uzbekistán
DAZN
England vs Ghana
DAZN
Panama vs Croatia
DAZN
Colombia vs DR Congo
DAZN


¿Qué planes de Fubo incluyen la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En Estados Unidos, los derechos en inglés están en FOX y FS1 (que transmiten los 104 partidos), y la cobertura en español la ofrecen Telemundo y Universo. Para ver todos los encuentros, elige un plan que incluya estas cuatro cadenas.


Fubo ofrece planes de suscripción personalizados para todo presupuesto y preferencia lingüística:

Plan

Precio promocional (primer mes)

Precio estándar

Cobertura de la Copa del Mundo

Ideal para

Fubo Latino

9,99 $/mes (primeros 2 meses)

14,99 $/mes

Cobertura completa en español (Telemundo y Universo)

Ideal para aficionados con presupuesto limitado que buscan retransmisiones en español.

Fubo Sports™ y Noticias

45,99 $/mes

55,99 $/mes

Solo partidos de la cadena FOX

Cobertura básica en inglés

Fubo Pro (TV en directo esencial)

48,99 $/mes

73,99 $/mes

Los 104 partidos (FOX, FS1, Telemundo, Universo)

Ideal para quienes prescinden del cable

Fubo Ultra

53,99 $/mes

83,99 $/mes

Los 104 partidos + transmisiones en 4K HDR

Para puristas del deporte en alta fidelidad.

Ofertas, promociones y pruebas gratuitas actuales de Fubo

Crea tu cuenta antes del torneo y aprovecha automáticamente las promociones de lanzamiento y descuentos de temporada sin introducir códigos.

  • Prueba gratuita de 5 días: disponible para nuevos usuarios en todos los paquetes principales de TV en directo. Explora las funciones, los canales y la calidad de la transmisión sin compromiso.
  • Descuento de 25 a 30$ en el primer mes de Fubo Pro o Fubo Ultra.
  • Descuento paramilitares, primeros auxilios, funcionarios y mayores:30 $ de rebaja en los dos primeros meses de Fubo Pro.



Cómo configurar Fubo para el Mundial

Crear tu cuenta e instalar la app tarda menos de dos minutos:

  1. Elige tu suscripción: Visita la página oficial de registro de Fubo, selecciona el plan de TV en directo que mejor se adapte a tu presupuesto (asegúrate de elegir «Ultra» para contenidos en 4K) y activa tu prueba gratuita de 5 días.
  2. Descarga la aplicación: Fubo cuenta con apps optimizadas para la mayoría de los dispositivos. Busca en la App Store de tu Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Google TV, televisor Samsung/LG o móvil iOS/Android y pulsa «Instalar».
  3. Inicia sesión con tus credenciales y verifica tu código postal para desbloquear las emisoras locales de FOX y Telemundo.

¿Podré ver el Mundial de 2026 gratis en Fubo?

Aunque Fubo es un servicio premium, los exsuscriptores de TV por cable pueden usar la prueba gratuita de 5 días para ver muchos partidos de alto nivel sin costo.

Si activas la prueba antes de la inauguración, verás gratis el partido México vs. Sudáfrica y el debut de Estados Unidos ante Paraguay.

💡 Consejo: Todos los planes incluyen DVR en la nube ilimitado. Si un partido se emite mientras trabajas o de noche, configúralo para grabar y míralo después en cualquier dispositivo.


¿Puedo ver la Copa del Mundo en 4K en Fubo?

¡Sí! Fubo es una de las principales plataformas para ver deportes en directo con la máxima calidad. Con el paquete Fubo Ultra, accedes a canales 4K con las señales oficiales de los organizadores. Con una pantalla 4K compatible y una buena conexión a Internet, disfrutarás del ambiente del estadio en tu salón, sin cortes ni retrasos.



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