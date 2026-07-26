El marroquí Yassine Bounou se convirtió en el centro de conversación de la afición del Al-Hilal saudí durante las últimas horas, no por su nivel dentro del campo, sino tras las informaciones que vincularon su futuro con una decisión técnica que podría cambiar la fisonomía del equipo antes del inicio de la nueva temporada.

Informaciones de prensa hablaron de la existencia de una intención dentro del Al-Hilal de retirar el nombre de Bounou de la lista local, apostando por Mohammed Al-Owais en las competiciones de la Roshn Saudi League, de modo que el guardameta marroquí participaría únicamente en la Liga de Campeones de Asia, un escenario que, según se dijo, no cuenta con la aprobación del jugador.

Inzaghi en el punto de mira de las críticas

Las informaciones señalaron que la idea surgió dentro de la visión del director técnico italiano Simone Inzaghi, algo que provocó un gran malestar entre la afición del Al-Hilal, que consideró que el entrenador ha empezado a imponer sus decisiones por completo dentro del club.

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Un sector de la afición consideró que la directiva ejecuta todas las peticiones de Inzaghi sin discusión, hasta el punto de que algunos describieron el asunto como una "magia" que ejerce el técnico italiano, en referencia a la rapidez con la que se atienden sus deseos desde que asumió la dirección del equipo.

Respaldo total a Bounou

El ataque de la afición no se detuvo en la directiva o el cuerpo técnico, sino que se extendió también a la idea de prescindir de Bounou en el ámbito local, ya que la afición del Al-Hilal aseguró que el guardameta marroquí sigue siendo uno de los elementos más importantes del equipo, y que lo que ha ofrecido desde su llegada lo convierte en la primera opción sin discusión.

Muchos también consideraron que reducir el papel de Bounou enviaría un mensaje negativo a una de las estrellas más destacadas del equipo, sobre todo porque el guardameta no acepta, según lo que ha trascendido, que su papel se limite a participar únicamente en la competición asiática.

Al-Owais en el centro de la polémica

En contraste, estas noticias abrieron la puerta a la comparación entre Bounou y Mohammed Al-Owais, ya que algunos aficionados restaron importancia a la idea de apostar por el guardameta internacional como titular en la liga, afirmando que la diferencia de nivel y experiencia se inclina claramente a favor de Bounou.

Y pese al elogio de lo que ha ofrecido Al-Owais con la selección de Arabia Saudí, la afición del Al-Hilal considera que la competencia por todos los títulos exige que Bounou continúe como guardameta titular, especialmente ante las aspiraciones del equipo de recuperar el título de la Roshn Saudi League y competir con fuerza en la Liga de Campeones de Asia.

Y, al final, la postura oficial del Al-Hilal sigue ausente hasta ahora, pero lo cierto es que el simple hecho de que esta idea circule fue suficiente para encender la ira de la afición, que envió un mensaje claro a la directiva: Bounou debe seguir siendo el guardameta titular, y cualquier decisión distinta no contará con su aprobación.