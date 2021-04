El motivo del no de Mbappé al Madrid en 2017: "Es su sueño, pero en el PSG le prometimos la titularidad"

"La familia y el PSG están negociando, puede pasar cualquier cosa", dice Luis Ferrer, que tras 11 años en el club francés ha creado su agencia, LF360.

Luis Ferrer sabe como pocos lo que se cuece en el PSG y en la familia Mbappé. En diciembre de 2020, después de más de una década, dejó su puesto en la dirección deportiva del club parisino para fundar su propia agencia, LF360. El argentino es el artífice de que el objetivo número uno del Real Madrid para este verano rechazara a los blancos en 2017 a última hora para irse al Parque de los Príncipes. Conocedor de primera mano del futbolista y de sus padres, con los que mantiene una gran relación, en Goal da algunos detalles del pasado y trata de no pisar los charcos del futuro más inmediato.

¿Cómo empieza en el fútbol?

Como jugador en las inferiores de River, con una generación bárbara con Crespo o Marcelo Gallardo. Aunque en Europa no era tan fácil hacer carrera y no tenía su talento, estuve en la tercera división de Francia, pero en 1996 el tema del cupo de extracomunitarios complicaba todo, no era como ahora. Sin embargo, venir a Francia me sirvió para desarrollar algo que ya tenía dentro, porque mientras jugaba ya me interesaba el futbolista. Me retiré en 2003 y arranqué en el Niza en la 2003-04 buscando jugadores de Sudamérica. De la 2004-05 hasta 2009 estuve en el Saint-Éttiene, de ayudante de Omar da Fonseca, e hicimos un trabajo bárbaro. Conseguimos a Camara o fuimos a buscar a Blaise Matuidi al Troyes, en la Ligue 2. Es el tipo de jugador que me dio, por así decirlo, credibilidad.

Y la posibilidad de saltar al PSG.

Alain Roche era el director deportivo entonces y me fichó para la secretaría técnica en general, no sólo para Sudamérica. Llegué en 2009 y terminé en diciembre de 2020. Conocí el antes de esta fuerza que tiene actualmente. Mi trabajo siempre fue no estar en la luz, sino ser la primera persona que va e investiga, que hace todo para lograr estas operaciones que ha concretado el club.

¿Cómo es Al Khelaïfi?

Me sorprendió su calidad humana. Desde fuera, incluido yo, se puede pensar algo, pero es lo contrario. Es humilde y está centrado al cien por cien en su objetivo de hacer al PSG el club más grande del mundo. Cuando vino teníamos un presupuesto muy justo, y de eso a pasar a lo actual hasta se hizo difícil.

¿Sabe mucho de fútbol?

Sale del tenis, pero por eso delega y le da la confianza a un director deportivo, que es el que sabe verdaderamente y quien tiene que manejar. Tuve la suerte de hablar de algunos jugadores con él y sabía que no era especialista y que escucha atentamente porque quiere lo mejor para el club.

¿Tiene la última palabra?

Es alguien que no ejecuta solo, que no es tirano, al contrario.

En esos 11 años en el PSG, ¿cuál es su top 3 de incorporaciones?

El primero estoy obligado a decirte Kylian Mbappé porque no sólo fue por el dinero, sino que hicimos otro trabajo totalmente diferente. Fue tiempo, meses y meses. Hizo una campaña bárbara en Mónaco y se vio que era una joya, sabíamos que era la prioridad del Madrid. Me siento orgulloso de haber participado en ese equipo de Antero Henrique, también con Unai (Emery) y Nasser (Al Khelaïfi). El Madrid estaba para hacerlo, no había manera de truncar eso. Tenían solamente que apretar el botón o viajar, sólo responder. Y nosotros, por haber hecho la transferencia más grande del mundo, Neymar, no podíamos por el Fair Play Financiero (FPF) en ese momento. Teníamos que encontrar todas las ideas, estar brillantes, para poder conseguirlo. Nos siguió todo el mundo, Unai, el presidente… Todos colaboraron para hacer la operación, muy difícil. Remarco también que se dio gracias a que no estaba manejado por un agente; con un representante hubiera sido imposible. El primer año no hubo transferencia, sino un préstamo, aunque estaba la cláusula de que la compra era obligatoria salvo en caso de descenso.

¿En qué consistió ese trabajo para que dijera que no? Porque él sueña con jugar en el Real Madrid, ¿no?

Sí, por eso sabíamos que había que hacer mucho trabajo.

¿Qué hicieron diferente?

Mi idea y mi proyecto con Antero era decirle a Mbappé que se quedara primero en el PSG, que venía el Mundial, y ofrecerle la titularidad que a lo mejor, como se habló, el Madrid no podía prometerle, aunque no puedo hablar en su nombre porque no sé qué le propusieron. Nosotros sí le prometimos esto porque creíamos en este talento y, cuando uno está convencido, se puede prometer. Es algo muy raro, salvo esta vez nunca he prometido a un futbolista que jugaría. Eso son cosas del entrenador, entra en otro sector, pero como estaba en esto Unai, que le dio la palabra, por eso le remarco. Hay muchos detalles, podríamos pasar mucho tiempo, pero esto que te cuento no se ha hablado mucho.

¿Y la segunda compra de la que se enorgullece más?

Matuidi. Lo traje de Ligue 2 al Saint-Éttiene, funciona y de ahí hago lo mismo para el PSG. Se criticó en su momento porque decían que no tenía nivel y yo decía que servía en cualquier equipo, especialmente en el nuestro con tantas estrellas, porque tenía tres pulmones. Ese PSG con él, Verratti y Motta funcionó. Le dije que el objetivo era que jugara con Francia, pero no esperaba que ganara la Copa del Mundo.

¿Y la tercera?

Giovani Lo Celso, que vino de Rosario Central y jugó directamente, tras un salto tan grande en el PSG, cuando lo normal es prestarlo. Luego conseguimos una plusvalía con su venta, que también era nuestro trabajo por el FPF. Hicimos con Antero más de cien millones de euros con salidas. Después de hacer ese trabajo tan grande, del que me siento tan orgulloso, en diciembre de 2020 quise cambiar y monté mi empresa, la agencia LF360.

¿Qué le lleva a irse al otro lado de las negociaciones?

Con 46 años necesitaba tener todo el poder de decisión, ser yo el director deportivo, pero era muy complicado en el PSG, que es muy político y está Leonardo, que lo está haciendo muy bien. Hay que tener los pies sobre la tierra. Quizá primero tengo que hacer un pasaje en un club más pequeño y después aspirar a uno top. Como no soy alguien de esperar a que me llamen, surgió esta idea de LF360. Con ella le brindo a mis jugadores de confianza estos servicios.

¿A cuáles?

Aún no tengo nombres firmados porque sólo hay acuerdos de palabra, que es como se trabaja muchas veces en esto, con confianza. En junio o julio veremos.

¿Qué se ve haciendo de aquí a cinco años?

Si viene un club interesante, con un proyecto y algo serio, pudiendo incorporar a un entrenador a mi gusto, trabajaré en ello. Si no, seguiré con los jugadores, que no me ha desagradado hasta ahora. Tengo un equipo de reclutamiento con el que siempre he trabajado, así que también podemos estar de forma externa con un club. Y la última posibilidad es con los futbolistas que te he dicho que tengo confianza. Gracias al PSG por todos estos años disfruto de tranquilidad económica.

"El PSG está en ese punto de pensar si vender a Mbappé ya si no renueva"

Para acabar, siendo de las personas que mejor conoce a los Mbappé, a Al Khelaïfi, a Leonardo… ¿Qué ocurrirá en verano?

Estamos en un periodo justamente ahora en el que la familia y el club negocian.

Eso es lo que contamos en Goal, ¿pero cuál es su sensación?

Es que al no estar dentro del club no puedo asegurar nada porque no tengo tanta información. De aquí a junio puede pasar cualquier cosa. Es verdad que le quieren los clubes más poderosos de Europa y que los resultados también influyen, por eso se está dilatando. Están haciendo una reflexión entre ambas partes.

¿Qué debería hacer el PSG si no renueva: aguantarle, disfrutarle e intentar convencerle de que amplíe durante el año que le queda, o venderla ya?

Es una pregunta muy peligrosa y muy buena (risas). Es verdad que ese es el punto en el que está el PSG. Si digo lo que yo haría, sería peligroso por mi parte.