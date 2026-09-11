El alemán Jens Wissing, director técnico del Al Ittihad, mostró su satisfacción por la victoria que consiguió el conjunto ante el Al Faisaly por 3-1, la tarde de este viernes, en el marco de la séptima jornada de la Liga Roshn de Profesionales, subrayando que su equipo mereció llevarse los tres puntos.

Wissing declaró en la rueda de prensa posterior al partido: "Conseguimos una victoria merecida y ascendimos en la clasificación, y eso, sin duda, me hace feliz, pero estoy triste por haber encajado un gol; lo más importante es ganar y sumar los tres puntos", en referencia a su deseo de lograr triunfos manteniendo la solidez defensiva.

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El técnico alemán elogió el nivel que ofrecieron sus jugadores a lo largo del encuentro, subrayando que el Al Ittihad se mostró fuerte en el aspecto táctico, algo que ayudó al equipo a imponer su estilo y lograr la victoria ante el Al Faisaly.

Wissing añadió: "Los jugadores ofrecieron un alto nivel de disciplina táctica, y dependemos de la rotación entre partidos ante la presión del calendario y la existencia de otros compromisos", aclarando que la política de rotación representa una parte esencial de su plan para afrontar la densidad de partidos.

El entrenador del Al Ittihad habló de los resultados positivos que el equipo está logrando en el último periodo, expresando su alegría por mantener su registro sin derrotas en las competiciones que ha disputado el conjunto durante el periodo pasado, tanto en la Liga como en la Copa del Rey.

Y dijo: "Estoy contento de que el equipo no haya perdido en las jornadas pasadas de la Liga y en la Copa del Rey, y me lo esperaba", subrayando que estos resultados no son fruto de la casualidad, sino que llegan como resultado del trabajo continuo dentro del equipo.

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Wissing concluyó sus palabras insistiendo en que el Al Ittihad todavía no ha alcanzado su mejor nivel, subrayando la continuidad del proceso de evolución, cuando dijo: "Seguimos evolucionando, y nos centramos en los aspectos técnicos y mentales", en un mensaje claro de que el técnico alemán plantea ante su equipo objetivos que van más allá de los resultados actuales.