El momento fue decisivo: la Federación Francesa guarda el secreto de Zidane

La Federación Francesa de Fútbol se adelantó a la entrada en vigor de la ley de gobernanza del deporte profesional al firmar el contrato para dirigir a la selección absoluta con la leyenda de los Bleus, Zinedine Zidane.

Esta ley, que convierte a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) en una "sociedad de clubes", establece una serie de cláusulas, entre ellas la fijación de los salarios de los responsables y empleados de las federaciones deportivas.

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El pasado 8 de julio, la comisión mixta entre el Senado y la Asamblea Nacional decidió fijar un tope salarial de 450.000 euros brutos anuales, en línea con el máximo aplicado al "presidente del consejo de administración de un organismo público de carácter industrial y comercial".

La Asamblea Nacional y el Senado adoptaron oficialmente el texto los días 20 y 21 de julio.

Aunque la ley permite superar este tope mediante una excepción concedida por el Ministerio de Deportes, la Federación Francesa no tendrá necesidad de recurrir a ella, ya que el contrato de Zinedine Zidane se firmó antes de la ratificación final de la ley.

Por lo tanto, la federación no se verá obligada a solicitar una excepción al ministerio para superar el límite permitido, aun cuando el salario de Zidane lo supere con una amplia diferencia. Esto también permitirá mantener en secreto el sueldo que percibirá el exjugador de la Juventus y el Real Madrid.

La ministra de Deportes francesa, Marina Ferrari, declaró: "La federación cuenta con importantes recursos financieros propios y no depende del Ministerio de Deportes".

En este asunto, la Federación Francesa podría haber solicitado la opinión del ministerio de tutela, pero prefirió no hacerlo, sobre todo porque Marina Ferrari afirmó, en más de una ocasión, que no deseaba intervenir en esta cuestión.

Está previsto que la Federación Francesa anuncie oficialmente el nombramiento de Zinedine Zidane el martes 28 de julio, durante una rueda de prensa en la sede de la federación, y que el comité ejecutivo celebre una reunión la mañana de ese mismo día para confirmar la elección del presidente Philippe Diallo, según el diario "L'Équipe" francés.