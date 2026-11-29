El partido entre el Barcelona y su anfitrión, el Deportivo de La Coruña, disputado este domingo en LaLiga, dejó una polémica acción arbitral.
Justo antes del descanso, el Barcelona reclamó un posible penalti por una mano de Aubameyang, pero el árbitro no señaló nada y el VAR tampoco intervino.
Por su parte, la plataforma «Archivo VAR», especializada en jugadas arbitrales, afirmó: «El VAR (videoarbitraje) se lavó las manos en el Deportivo de La Coruña-Barcelona».
Y añadió: «Aubameyang, que tenía el brazo muy pegado al cuerpo, lo abre claramente hacia la trayectoria del balón. Es penalti».
Asimismo, explicó: «Se trata de una mano que se mueve hacia la trayectoria del balón y, por lo tanto, es sancionable».
El Barcelona se marchó al descanso ganando 2-1 al Deportivo de La Coruña, en el partido que enfrenta a ambos equipos este domingo por la noche en el estadio de Riazor, correspondiente a la 14.ª jornada de LaLiga, después de que Dani Olmo firmara de cabeza el segundo tanto del conjunto catalán.
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Mi pasión por el fútbol comenzó en 1990 con la clasificación de Egipto al Mundial de Italia. Recuerdo especialmente el empate ante Países Bajos y el gol de Magdy Abdelghani.
A nivel global, me vinculé con el Real Madrid desde principios del siglo XXI, especialmente con Zidane y luego Cristiano Ronaldo.
El momento más importante fue el fichaje de Cristiano por el Real Madrid en 2009.
Actualmente trabajo como editor de mesa, traductor y creador de contenido SEO.
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