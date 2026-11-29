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El partido entre el Barcelona y su anfitrión, el Deportivo de La Coruña, disputado este domingo en LaLiga, dejó una polémica acción arbitral.

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Justo antes del descanso, el Barcelona reclamó un posible penalti por una mano de Aubameyang, pero el árbitro no señaló nada y el VAR tampoco intervino.

Por su parte, la plataforma «Archivo VAR», especializada en jugadas arbitrales, afirmó: «El VAR (videoarbitraje) se lavó las manos en el Deportivo de La Coruña-Barcelona».

Y añadió: «Aubameyang, que tenía el brazo muy pegado al cuerpo, lo abre claramente hacia la trayectoria del balón. Es penalti».

Asimismo, explicó: «Se trata de una mano que se mueve hacia la trayectoria del balón y, por lo tanto, es sancionable».

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El Barcelona se marchó al descanso ganando 2-1 al Deportivo de La Coruña, en el partido que enfrenta a ambos equipos este domingo por la noche en el estadio de Riazor, correspondiente a la 14.ª jornada de LaLiga, después de que Dani Olmo firmara de cabeza el segundo tanto del conjunto catalán.