El misterio de los globos amarillos y verdes en las gradas del Manchester United antes del duelo ante el Aston Villa

La afición del Manchester United mantuvo sus protestas contra la directiva del club antes del duelo ante el Aston Villa en el estadio de Old Trafford, la tarde de este domingo, en el cierre de la décima jornada de la Premier League, en una nueva escena que refleja el estado de enfado entre los seguidores por la situación interna del club y la caída de resultados.

Los aficionados levantaron una pancarta con un mensaje claro: "No queremos un estadio nuevo, queremos una directiva nueva", y un gran número de seguidores portaron globos de color verde y amarillo, los colores originales del club en su fundación, antes de lanzarlos al aire con la salida de los jugadores al terreno de juego en la previa al inicio del partido.

Estas protestas llegan en medio de la caída de resultados del Manchester United durante la presente temporada, lo que ha aumentado la intensidad de las críticas dirigidas a la directiva del club, con reclamaciones de la afición para que se produzcan cambios a nivel de propiedad y gestión, después de que los seguidores perdieran la confianza en la forma en que se dirige el club.

El Manchester United afronta el duelo ante el Aston Villa con tan solo 7 puntos de los primeros 9 partidos, lo que le sitúa en el decimonoveno puesto (penúltimo) en la tabla de clasificación de la Premier League.

No fue la primera vez que la afición expresó su enfado de esta manera, pues el duelo ante la Roma en la Liga de Campeones de Europa, el pasado martes, fue testigo de una protesta similar después de que los aficionados lanzaran pelotas de tenis al terreno de juego en señal de rechazo a la directiva del club, en una escena que provocó la interrupción del juego durante un breve periodo.

El duelo ante la Roma vivió un giro dramático sobre el terreno de juego, después de que el Manchester United lograra remontar su desventaja de dos goles a cero para imponerse por 3-2, gracias al doblete de Matheus Cunha y al gol de Bruno Fernandes, convirtiendo el ambiente de enfado en las gradas en celebraciones por la victoria en los últimos minutos.