Mirjam Sterk, ministra de Asistencia a Largo Plazo, Juventud y Deporte, cometió un error al no mencionar a ningún jugador de la selección holandesa en «Vandaag Inside».

«Estoy agotada. Mi hijo me despertó a las 2:55. A las 6 volví a la cama con adrenalina y tardé en conciliar el sueño. No he dormido mucho», admite tras el Holanda-Marruecos.

La ministra lamenta el desenlace de los octavos de final en Monterrey. «Sí, los penaltis. Hoy toda Holanda está triste. Pero así es el deporte. Eso sí, vi el gol más bonito del torneo, el de Cody Gakpo, y cómo el equipo se abalanzó sobre él. Eso también es lo bonito del deporte».

Asegura que ya conoce mejor a los jugadores, sobre todo a los delanteros: «Gakpo, Summerville, Malen... ¿cómo se llama el otro? Brom... Eh, Brobbey, perdón».

Finalmente, la periodista acierta: «Sí, Brobbey. Vi sus dos goles a Suecia en Houston». Ahora, reconoce, ya tiene más claros los nombres.

Brobbey también marcó en el 1-3 ante Túnez en la fase de grupos, pero no anotó contra Marruecos y, junto a sus compañeros, regresa a casa tras la dramática tanda de penaltis.