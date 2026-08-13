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El ministro de Exteriores egipcio a Turquía: lo ocurrido con Salah tocó nuestros corazones

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M. Salah
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Egipto agradece a Turquía

Egipto dirigió un mensaje oficial de agradecimiento a Turquía, a raíz del caluroso recibimiento que tuvo la estrella egipcia Mohamed Salah tras su incorporación al club turco Trabzonspor, en un gesto que reflejó la solidez de las relaciones humanas y populares entre ambos países, además de las crecientes relaciones políticas.

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La estrella Mohamed Salah, capitán de la selección de Egipto, se incorporó oficialmente a las filas del club turco Trabzonspor en un fichaje libre, tras concluir su etapa con el Liverpool inglés, que se prolongó durante nueve años.

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El Faraón egipcio firmó un contrato que se extiende por dos temporadas, hasta el verano de 2028, en virtud del cual percibe un salario anual de cerca de 17 millones de euros, además del 20% de los ingresos por las ventas de productos que llevan su nombre.

Este traspaso llega tras un acuerdo mutuo con la directiva del Liverpool para poner fin a su contrato un año antes de su fecha original, de modo que Salah inicia una nueva etapa en la Superliga turca, donde se espera que vista el dorsal número 10 y lidere al equipo en sus competiciones nacionales y europeas.

El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelati, expresó, en una rueda de prensa conjunta celebrada este jueves con su homólogo turco, Hakan Fidan, quien realiza una visita oficial a El Cairo, su gratitud al pueblo turco, declarando: "Agradecemos al pueblo turco el caluroso recibimiento que tuvo la estrella del Trabzonspor, Mohamed Salah, que tocó nuestros corazones".

Abdelati añadió que este recibimiento refleja la profundidad de los vínculos entre ambos pueblos, subrayando que "las relaciones entre Turquía y Egipto están construidas, de hecho, sobre bases sólidas", en alusión al gran desarrollo que atraviesan las relaciones bilaterales durante el último período en todos los niveles.

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Las declaraciones del ministro egipcio coinciden con un estado de amplia reacción en la calle turca ante la llegada de Salah a Trabzon, donde miles de aficionados del club lo recibieron en el aeropuerto, en una escena que tuvo una amplia cobertura mediática en ambos países.

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