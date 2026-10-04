El ministro de Economía portugués, Manuel Castro Almeida, afirmó que la importancia de Cristiano Ronaldo para Portugal va mucho más allá de los límites del fútbol, subrayando que "muchos no conocen Portugal si no es por Cristiano Ronaldo".

Esto ocurre en un momento en el que los ecos de su repentina salida de la concentración de la selección nacional siguen copando los titulares.

El ministro explicó, en unas declaraciones recogidas por el portal portugués The Resident de la cadena Now, que Ronaldo representa un gran activo para la imagen de Portugal en el ámbito internacional, afirmando: "Cristiano Ronaldo tiene un impacto enorme en el impulso y la proyección de la imagen portuguesa". Incluso llegó a describir al astro portugués como "la empresa más famosa de Portugal".

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Castro Almeida insistió en que "no es un experto" en lo relativo al conflicto futbolístico existente entre Ronaldo y el entrenador Jorge Jesus, y no intentó juzgar quién tenía razón en la crisis.

En su lugar, se centró en la importancia más amplia de Ronaldo para Portugal y para su posición internacional.

El ministro de Economía considera que este reconocimiento mundial convierte a Ronaldo en un "valor y un activo" para el país, y sobre ello dijo: "Sería bueno que Portugal pudiera seguir contando con este activo".

Y añadió: "Desde el punto de vista del impulso de la imagen y la reputación de Portugal, Cristiano posee un valor sumamente importante, y sería muy bueno para Portugal seguir aprovechando este potencial".

La selección portuguesa se prepara para enfrentarse a Noruega esta noche de domingo en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Europa, en un momento en el que el avión de Ronaldo ya habrá llegado a Riad, procedente de Madrid, después de que el astro del Al Nassr decidiera regresar a su equipo.