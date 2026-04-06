El ministro de Deportes congoleño desafía a Ronaldo: «Llorarás ante nosotros»

La selección de la República Democrática del Congo se clasificó para la fase final del Mundial tras una larga ausencia de unos 52 años.

La selección congoleña se ha incorporado al Grupo 11 del Mundial, junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Los aficionados congoleños se reunieron ayer domingo en la plaza del Palacio del Pueblo y celebraron junto al ministro de Deportes, Didier Bodembo, la clasificación para el Mundial de 2026.

«La clasificación para el Mundial no fue fácil, hemos luchado mucho», declaró Budembo en unas declaraciones publicadas por el sitio web Africa Top Sports.

El ministro de Deportes congoleño hizo hincapié en la necesidad de unir a la nación en torno a la selección y de no conformarse con la mera participación en el Mundial.

Y añadió: «En nuestro primer partido del Mundial de 2026, Cristiano Ronaldo tendrá que llorar».

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