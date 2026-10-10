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El ministro de Deportes, Abodi: «Milán es sin duda una ciudad destinada a estar dentro del panel de ciudades que albergarán la Eurocopa de 2032»

AC Milán

Andrea Abodi, al margen de la Jornada del Voluntariado y del Deporte, promovida por la Fundación Costruiamo il Futuro en el Allianz MiCo de Milán, habla del nuevo San Siro

(ANSA) - MILÁN, 10 OCT - «Milán es sin duda una plaza destinada a estar dentro del panel de ciudades que albergarán la Eurocopa de 2032, pero el tiempo es

precioso

y las obras del nuevo estadio de San Siro deberán ponerse en marcha antes de la primavera de 2027». Lo dijo el ministro de Deporte y Juventud, Andrea Abodi, al margen de la Jornada del Voluntariado y del Deporte, promovida por la Fundación Costruiamo il Futuro en el Allianz MiCo de Milán. «El tiempo corre, parecía que 2032 estaba lejísimos, pero los plazos son inmediatos porque en el plazo de unas semanas la UEFA, junto con la Federación Italiana de Fútbol, tomará decisiones sobre los 14 proyectos presentados», explicó el ministro, subrayando que «a Milán le cuesta no estar en la elección final».


Sobre el proyecto del nuevo San Siro, Abodi destacó que «ha nacido según todos los requisitos de regularidad, por lo que he podido comprobar», recordando la manifestación de interés de los clubes y la valoración de la Agencia Tributaria. «Se ha pagado un precio muy relevante que proyecta hacia una extraordinaria inversión privada», añadió, deseando que «la voluntad del alcalde y de los clubes conduzca rápidamente al inicio del procedimiento administrativo necesario para abrir las obras». (ANSA).

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