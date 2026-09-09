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El Ministerio del Interior español da la razón a un aficionado del Barcelona tras los incidentes del Martínez Valero

Barcelona
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Elche vs Barcelona
Elche
España

Tras la intervención del Parlamento

En un giro impactante de un caso que ha sacudido a España, el Ministerio del Interior español abrió un expediente disciplinario urgente contra los agentes de la Policía Nacional que agredieron brutalmente a un aficionado menor de edad del FC Barcelona en la ciudad de Elche, en una decisión que el ministerio describió como consecuencia de haberse comprobado que la actuación policial fue "en modo alguno justificable".

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, anunció el miércoles, durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, la apertura de una investigación oficial sobre presuntas faltas graves de conducta, en respuesta a una pregunta de la diputada Marta Madrenas.

Marlaska explicó que la investigación interna preliminar concluyó que "la información reservada" debe someterse a una revisión oficial para determinar si estos hechos constituyen una falta grave o muy grave, y subrayó que la actuación es injustificable con independencia de que la persona portara un símbolo "totalmente legítimo" como es la bandera de Cataluña (la senyera).

Un menor y una bandera "estelada": los detalles de la agresión

Los detalles del incidente se remontan al pasado 23 de agosto, antes del partido entre el Barcelona y el Elche, cuando la policía detuvo a un aficionado menor de edad y lo redujo con violencia, por portar una bandera "estelada", la enseña independentista de Cataluña, cerca del estadio Martínez Valero.

Una actuación que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, calificó públicamente de "desproporcionada y violenta" y ajena a la libertad de expresión, mientras que el club catalán emitió un comunicado contundente en el que condenó con las expresiones más enérgicas "el uso excesivo e injustificado de la fuerza" contra sus socios y aficionados.

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Amplia solidaridad y un segundo incidente

El caso del joven encontró una amplia solidaridad dentro de las paredes del club, donde figuras destacadas como el astro Gavi y el presidente Laporta expresaron su apoyo absoluto a la víctima y a su familia.

En un contexto relacionado, un diputado del partido Junts denunció un incidente similar ocurrido el pasado domingo en Alcorcón (Madrid) con una bandera estelada, un suceso que el ministro señaló que necesita "ser contextualizado", pero cuyas circunstancias son "completamente diferentes y distintas de las de Elche".

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