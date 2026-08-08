El Ministerio de Deportes prohíbe a las federaciones la participación de clubes y empresas sin licencias válidas

El Ministerio de Juventud y Deporte de Egipto ha dirigido una circular oficial a los presidentes de las juntas directivas de las federaciones deportivas, en la que subrayó la necesidad de respetar las competencias legales en lo relativo a las licencias para el ejercicio de las actividades y los servicios deportivos y la inversión deportiva, y advirtió contra la emisión de cualquier documento o certificado que pueda otorgar a entidades o empresas el derecho a ejercer la actividad en contravención de la ley.

El Ministerio confirmó que la Oficina de Licencias de Empresas de Servicios Deportivos del Ministerio de Juventud y Deporte es el organismo competente, y ningún otro, para emitir las licencias de las empresas de servicios deportivos y de las empresas que operan en el ámbito de la inversión deportiva, de conformidad con las leyes y decisiones reguladoras.

La circular se enmarca en el interés del Ministerio por regular la inversión deportiva y unificar los procedimientos relativos al ejercicio de las actividades y los servicios deportivos, de manera que se garantice la correcta aplicación de las disposiciones de la ley, se preserven los recursos de los organismos deportivos y se afiancen los principios de gobernanza, transparencia y estado de derecho.

El Ministerio explicó que recientemente ha detectado que algunas federaciones deportivas emitieron certificados o documentos relacionados con la licencia de algunas entidades que operan en el ámbito de los servicios deportivos, en un sentido que podría interpretarse como el otorgamiento a dichas entidades del derecho a ejercer la actividad, lo que representa una extralimitación de las competencias establecidas legalmente para las federaciones deportivas.

El Ministerio subrayó la necesidad de que las federaciones deportivas revisen periódicamente la situación de las entidades y empresas con las que colaboran, y de que verifiquen la vigencia de las licencias legales que les han sido expedidas, absteniéndose de tratar con cualquier empresa o entidad que no disponga de la licencia legal o cuya licencia haya expirado.

Asimismo, el Ministerio prohibió a las federaciones emitir cualquier licencia, certificado, carta o documento que suponga el reconocimiento, la aprobación o la autorización para ejercer cualquier actividad de inversión o de servicios, o que pueda interpretarse como el otorgamiento de una condición legal para ejercer la actividad, y confirmó que ello forma parte de las competencias exclusivas del Ministerio de Juventud y Deporte, representado por la Oficina de Licencias de Empresas de Servicios Deportivos.

El Ministerio instó a las federaciones deportivas a cumplir plenamente con lo dispuesto en la circular y a actuar conforme a ella a partir de la fecha de su emisión, cancelando o suspendiendo cualquier procedimiento o práctica que contravenga sus disposiciones.

El Ministerio confirmó que las federaciones deportivas asumen toda la responsabilidad por cualquier infracción o extralimitación de las disposiciones de la circular, dentro de los límites de las competencias y responsabilidades establecidas legalmente.

La circular del Ministerio de Juventud y Deporte establece un marco claro para las competencias de las federaciones y del Ministerio en el expediente de las licencias para el ejercicio de la actividad, y prohíbe a las federaciones otorgar a cualquier entidad o empresa un título que pueda interpretarse legalmente como una licencia para ejercer la actividad sin haber obtenido la licencia del organismo competente.