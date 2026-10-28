El Ministerio de Asuntos Exteriores de China anunció este miércoles una postura cargada de cautela diplomática ante la crisis de la estrella francesa Kylian Mbappé, al afirmar que valora sus disculpas, pero, en contrapartida, se abstuvo de dar cualquier señal sobre el levantamiento de las medidas de boicot adoptadas contra él y contra la liga española.

El portavoz del Ministerio, Guo Jiakun, dijo en respuesta a una pregunta sobre el comunicado del jugador francés, según informó la agencia de noticias española "efe": "Damos importancia a las disculpas presentadas por la persona en cuestión". Y cuando se le preguntó de nuevo y de forma directa si estas disculpas contribuirían a levantar el boicot, se limitó a repetir la misma respuesta sin añadir nada.

Un lapsus en tres idiomas

Mbappé había publicado ayer martes unas disculpas oficiales en francés, chino e inglés, en las que describió lo que había dicho como un "lapsus", reconociendo que sus palabras habían herido a muchas personas en China y entre las comunidades chinas en el extranjero, y expresando su "profundo respeto" por el pueblo chino y su historia.

El origen de la crisis se remonta a una entrevista en la que Mbappé dijo que una de sus imágenes satíricas favoritas es un fotomontaje de su rostro sobre el de un "dictador chino", en una clara alusión —sin mencionar el nombre— al antiguo líder Mao Zedong.

Próximos partidos SAN Primera División 10:15 RMA Ver

Mao, fundador de la República Popular China en 1949, ocupa un lugar central y sagrado en la narrativa nacional del Partido Comunista, como símbolo de la recuperación de la soberanía tras el llamado "siglo de la humillación", pese a que el propio partido reconoce las catástrofes de algunas de sus políticas, como el "Gran Salto Adelante" y la "Revolución Cultural".

Caída de patrocinadores y suspensión de la emisión

Las consecuencias económicas no se hicieron esperar, y las declaraciones provocaron el derrumbe inmediato de enormes acuerdos comerciales con gigantes empresariales chinos, que son "Dongpeng", "Mengniu" y "Milk Ground", además de la imposición de restricciones al contenido del jugador en las plataformas digitales y la suspensión de la emisión de los partidos de la liga española "LaLiga" en la televisión estatal china desde el lunes 26 de octubre.





Movimientos españoles para contener la crisis

Ante estas pérdidas, la patronal de la liga española se movió con rapidez, pidió disculpas por la ofensa, y su presidente Javier Tebas se reunió ayer martes con el embajador chino en España, Yao Jing, para buscar una solución al conflicto y evitar que afecte a los acuerdos de cooperación, describiendo a China como un "socio estratégico".

En un giro llamativo, el grupo de medios China Media Group (CMG), propietario del canal oficial CCTV, confirmó este miércoles en un comunicado emitido a las seis de la tarde hora local que había recibido, a través de LaLiga, una carta de disculpa oficial del club Real Madrid dirigida al pueblo chino.

En los extractos de la carta publicados por el grupo se decía: "Nuestro club profesa un profundo respeto por China, su historia, su cultura y su pueblo", junto con la confirmación del deseo del club de seguir reforzando sus relaciones con el país asiático, acompañada de las disculpas públicas de Mbappé.

Pese a confirmar la recepción de ambas cartas, CMG no precisó si considera suficientes las disculpas, ni anunció ningún cambio en la decisión de suspender la emisión de los partidos de LaLiga, de los partidos de Mbappé o de los anuncios en los que aparece.

Este comunicado llegó apenas unas horas después de una postura intransigente del Centro de Deporte y Juventud dependiente de CMG, en la que rechazó un relato periodístico español que afirmaba que las declaraciones de Mbappé eran una "expresión personal" y que no pretendían ofender.

La organización afirmó que las palabras del jugador rebasaron los límites de lo aceptable y de la libertad de expresión, y advirtió al Real Madrid de que no puede eludir su responsabilidad y de que "sin unas disculpas satisfactorias, no hay lugar para el debate".



