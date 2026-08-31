El mini duelo de altura entre Jong PSV y Jong Ajax termina en empate; Jong AZ vence a Jong FC Utrecht

El Jong PSV no logró ganar el partido de la Keuken Kampioen Divisie ante el Jong Ajax en la noche del lunes. En Eindhoven, el encuentro terminó 1-1. Al mismo tiempo, el Jong AZ logró una ajustada victoria sobre el Jong FC Utrecht: 2-1.

Jong PSV - Jong Ajax 1-1

El sábado se enfrentarán los primeros equipos de ambos clubes en Ámsterdam, pero el lunes por la noche ya fue el turno de Jong PSV y Jong Ajax, en Eindhoven. Tras un cuarto de hora, el Jong Ajax se adelantó en el marcador, cuando Emre Ünüvar empujó a la red un centro raso de Levi Acheampong.

Después, ambos equipos dispusieron de ocasiones para marcar el segundo gol del partido. Finalmente fue el Jong PSV el que lo consiguió. Amir Bouhamdi fue derribado en el área por Leroy Fränkel y Austyn Jones convirtió el penalti señalado: 1-1. Ese fue también el resultado final.

Jong AZ - Jong FC Utrecht 2-1

El Jong FC Utrecht tuvo un inicio soñado, ya que en menos de un minuto ya mandaba 0-1. Emmanuel Chigozie Owen fue habilitado y superó a Kiyani Zeggen, que en esa acción no estuvo del todo acertado.

La ventaja de ese rápido gol en contra para el Jong AZ fue que todavía tenía todo el tiempo por delante para darle la vuelta a la situación. Y lo logró. Ayoub Oufkir, lanzado en profundidad, definió el 1-1 al palo largo y justo después del descanso Tycho de Wit empujó el 2-1. Después ya no hubo más goles.