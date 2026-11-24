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La temporada del Borussia Mönchengladbach ha comenzado de la peor manera posible. Una sola victoria y un empate en liga, el último puesto, seis puntos de desventaja respecto al trío formado por Paderborn, Colonia y Mainz, y un cambio en el banquillo a mediados de septiembre, con la salida de Polanski y la llegada del ex del Genoa Blessi, que no ha dado los frutos esperados.

Pocas cosas positivas ha dejado, en definitiva, este inicio de temporada. Pero, al menos, una de ellas ha sido la irrupción de un talento que ya se ha convertido en un nombre muy codiciado en el mercado: Wael Mohya. Muchos clubes se han fijado en él y, según TeamTalk, podría ser uno de los primeros nombres que Krosche proponga para el Milan.

QUIÉN ES WAEL MOHYA: Mediapunta nacido en 2008, prácticamente de la generación de 2009 porque cumple años el 31 de diciembre, nació en Mettmann, Alemania, en una familia de origen marroquí, por lo que tiene doble nacionalidad. Pasó muy pronto del SV Straelen al Borussia Mönchengladbach, donde recorrió todas las categorías inferiores. La temporada pasada dio un espectacular doble salto: primero pasó del equipo sub-17 al sub-19 y después llegó directamente al primer equipo para quedarse.

El Borussia apuesta tanto por él que le hizo debutar con solo 16 años y 347 días. Se convirtió así en el debutante más joven de la historia del club y recibió elogios tanto de quien entonces entrenaba al equipo, Polanski: «Wael sale al campo cada día con una sonrisa, mostrando compromiso y alegría por jugar. Es exactamente la actitud que queremos ver en él»; como del director deportivo Rioland Virkus: «Estamos convencidos de sus cualidades. El Borussia quiere ofrecer esta oportunidad a los jóvenes».

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UN TALENTO «AL ESTILO DE WIRTZ»: Mediapunta puro, capaz de jugar muy bien entre líneas por detrás de los delanteros o, si hace falta, como interior ofensivo, Mohya es uno de esos jugadores de gran impacto que el fútbol alemán ha producido en los últimos años. Un futbolista al estilo de Musiala, pese a la mala suerte de sus conocidos problemas físicos, o de Wirtz, un nombre al que volveremos.



Y es que Mohya es rapidísimo, ágil y hábil en el uno contra uno, tanto en espacios reducidos como en carrera. Sabe llevar y conducir el balón con las dos piernas. A la naturalidad propia de su juventud se suma, además, su falta de miedo a los duelos y al contacto físico.

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CIFRAS EN ASCENSO Y EL «PROYECTO DE KLOPP»: Pese al rendimiento del Gladbach ya mencionado, Mohya está logrando destacar en este inicio de temporada. Entre la liga y la Copa de Alemania, la única alegría del club hasta ahora, suma 12 partidos, tres goles y una asistencia. Fue decisivo en la única victoria del equipo, por 3-2 ante el Stuttgart.

Como hemos señalado, tiene doble nacionalidad y hasta ahora siempre ha elegido las categorías inferiores de Alemania para su trayectoria internacional. Todavía puede optar por Marruecos, pero el nuevo seleccionador Jurgen Klopp ya se ha interesado por él. Y aquí vuelve a aparecer Wirtz: Klopp querría probar a ponerlo junto al talento que hoy juega en el Liverpool para ayudarle a desarrollar las mismas características técnico-tácticas que tanto aprecia en este.

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EL MERCADO SE AGITA: Desde su debut, muchos clubes se han fijado en Mohya. Ahora, según informa TeamTalk, la posición del Borussia Mönchengladbach en la clasificación está animando a varios equipos a preparar una ofensiva, con la esperanza de conseguirlo incluso a precio de saldo.

Brighton y Liverpool ya se han movido con fuerza. Las grandes potencias alemanas, como Bayern de Múnich y Bayer Leverkusen, siguen al acecho, al igual que Real Madrid y Barcelona. Pero también está en la pugna, como hemos dicho, el Milan. Su nuevo director deportivo, Markus Krosche, conoce muy bien la Bundesliga y ya ha incluido a Mohya en su lista de posibles fichajes. El Gladbach no quiere venderlo, pero si llegan ofertas descomunales que superen los 30/40 millones de euros, al menos estará dispuesto a hablar.