Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El Milan sueña con Scott McTominay. El centrocampista escocés aún no ha llegado a un acuerdo con el Napoli y, de hecho, su renovación ha quedado congelada por sus elevadas exigencias salariales. El Milan quiere aprovechar este punto muerto y cuenta con Adidas como un valioso aliado.

Según QS, Gerry Cardinale planea reforzar aún más al equipo en los próximos mercados de fichajes, en las posiciones que Amorim y la directiva consideran las principales carencias de la plantilla. Desde la defensa hasta el ataque, pasando por el centro del campo. Y precisamente en la medular podría llegar un fichaje de campanillas procedente de la Serie A.

Con contrato con el Napoli hasta junio de 2028, el futuro de McTominay sigue abierto para el Napoli. La renovación del escocés ha quedado congelada por su petición de 7 millones por temporada, que el club considera excesiva, y por el deseo del jugador de conocer los planes futuros de la entidad de De Laurentiis. Siguen de cerca la situación el Real Madrid y el Manchester United, pero también, como se ha dicho, el Milan.

Y el Milan puede contar con un aliado inesperado. En las últimas semanas se ha conocido el acuerdo alcanzado con Adidas, que volverá a equipar al Milan a partir de la temporada 2028-2029 y aportará a las arcas del club unos 500 millones de euros durante las próximas 10 temporadas. En concreto, la empresa alemana aportará al Milan 50 millones por temporada, además de otros importes vinculados a los resultados deportivos.

Anuncios Anuncios

Un giro que devuelve al equipo de Cardinale al primer puesto de esta particular clasificación, por delante de la Juventus como club con el mejor contrato de patrocinio técnico. Y Scott McTominay, que es imagen de Adidas y uno de los rostros de referencia de la compañía, sería la guinda del pastel. De hecho, el Milan y Adidas querrían contar con una figura de primer nivel para sacar aún más partido a esta operación, con beneficios evidentes tanto dentro como fuera del campo.