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El ataque del Milan vivirá inevitablemente una pequeña revolución durante el mercado de enero. La apuesta por Goncalo Ramos está dando resultados solo hasta cierto punto: el delantero portugués ayuda mucho a sus compañeros a rendir al máximo, pero su cifra de goles sigue siendo demasiado baja para las expectativas de principios de temporada.

De ahí, sumadas las dificultades de Francesco Camarda, la necesidad de incorporar un refuerzo que pueda alternarse con el exjugador del PSG o jugar a su lado. El sueño, reconocido también por el propietario Gerry Cardinale, es Endrick, del Real Madrid. Sin embargo, según informa Matteo Moretto, Krosche, próximo director deportivo del club, empieza a valorar alternativas y el nombre de Arnaud Kalimuendo vuelve a cobrar fuerza.

UN NOMBRE QUE VUELVE A SONAR: El Milan ya se había fijado en Kalimuendo varias temporadas atrás, cuando el francés de origen congoleño pasó del PSG al Rennes, club en el que despuntó. La operación no llegó a concretarse, entre otras cosas porque el Nottingham Forest se lanzó a por el delantero nacido en 2002 y lo fichó por unos 30 millones de euros tras un año en el que firmó 18 goles y cuatro asistencias en 34 partidos entre la Ligue 1 y la Copa de Francia.

NO BRILLA EN LA PREMIER LEAGUE: Su adaptación a la Premier League no ha sido la mejor. Pasó prácticamente en el banquillo la primera parte de la pasada temporada y solo marcó dos goles, ambos en los dos últimos partidos de la Europa League. Por eso se decidió cederlo en enero para que recuperara su nivel, pero esta temporada ha vuelto a tener un protagonismo similar al del curso anterior: apenas cinco apariciones y un total de 50 minutos disputados en la Premier League. Parece inevitable pensar en una nueva salida en enero.

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KROSCHE LO CONOCE BIEN: La cesión del pasado enero no fue a un equipo cualquiera. Kalimuendo llegó a la Bundesliga para jugar en el Eintracht de Fráncfort, donde recuperó por completo su nivel y volvió a ser titular tanto de delantero centro como de extremo por ambas bandas. Además, contribuyó a que el club escalara posiciones en la tabla con seis goles y una asistencia en 19 partidos.



El directivo que decidió apostar por él el pasado enero fue precisamente Markus Krosche, que pronto será oficialmente el nuevo director deportivo del Milan y ya está estudiando el mercado para completar la plantilla a disposición de Ruben Amorim.

SÍ A LA CESIÓN, GIMENEZ NO REGRESA: El Nottingham Forest podría aceptar otra cesión, quizá con una opción de compra fijada de antemano. De ese modo, el Milan conseguiría a la vez no restar potencial a Goncalo Ramos y sumar otro jugador versátil en ataque que también podría actuar en otras zonas del campo. La prioridad, por supuesto, sigue siendo Endrick, pero, si la misión de los agentes en Madrid para solicitar su traspaso no tiene éxito, la alternativa de Kalimuendo podría ganar fuerza.

Lo que sí está descartado es el regreso de Santiago Gimenez a Milán desde el Porto. El Milan no tiene intención de interrumpir su cesión, pese a que el mexicano apenas ha tenido impacto en el equipo de Francesco Farioli, que prefiere tanto a Samu Agheowa como al otro exjugador del Milan, André Silva. Gimenez, que está recuperando poco a poco su mejor estado de forma, tampoco contempla por ahora volver a Milán. Pero, si la situación continúa así, podría ser él quien busque otro destino en el mercado.