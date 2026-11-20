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El Milan ha puesto sus ojos en Virgil Van Dijk. Se trata de un interés real, confirmado también en Italia por la información de Sportitalia. El central del Liverpool y capitán de Países Bajos es un objetivo para el verano de 2027, cuando podrían cambiar muchas cosas en el Milan, sobre todo en defensa.

Llegó a Anfield en enero de 2018 procedente del Southampton a cambio de 75 millones de libras, más de 80 millones de euros al cambio. El exjugador del Groningen y del Celtic es considerado un futbolista de experiencia, capaz de elevar el nivel del equipo, sobre todo en términos de liderazgo. Pero para verlo en el Milan tienen que darse varias circunstancias.

La primera es su salida del Liverpool, con el que ha disputado hasta ahora 386 partidos y marcado 36 goles entre todas las competiciones. Su situación contractual es bien conocida y genera un gran debate dentro y fuera del club: el contrato de van Dijk vence el 30 de junio de 2027 y está negociando su renovación. A día de hoy, su voluntad es seguir en la ciudad de los Beatles. «En este momento me siento bien. Veremos qué pasa, no estoy nervioso. Quiero seguir haciendo lo que siempre he hecho», dijo el jugador nacido en Breda en 1991 durante la concentración de Países Bajos.

El Liverpool aún no ha tomado una decisión. Las negociaciones continúan y se centran en la duración del nuevo acuerdo y el salario. El Liverpool ofrece una ampliación de un año, hasta 2028, con opción a otro más, y está dispuesto a poner sobre la mesa un salario bastante inferior al actual, de unos 21 millones de libras brutos, más de 13 millones de euros netos al cambio.

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Según publican en Inglaterra, el exreferente del Southampton pide un contrato hasta 2029 y no está dispuesto a rebajar demasiado su salario. Por ahora, el Milan observa. Ha comunicado su interés al entorno del jugador, pero conoce las prioridades del neerlandés. Si no llega a un acuerdo con el Liverpool, lo intentará y presentará una oferta por escrito. Incluso con 35 años (36 el próximo verano), van Dijk puede ser una pieza importante. Así lo creen Cardinale, Ibrahimovic, quizá el admirador número uno del dorsal 4 del Liverpool, y Amorim.

Van Dijk no es la única opción para reforzar la defensa. En enero se intentará fichar a Gonçalo Inacio, central portugués del Sporting de Lisboa, que se ha mostrado abierto a una venta: el precio de partida rondaría los 40 millones. Inacio tiene los mismos agentes que Amorim, y las relaciones con el Milan son excelentes y el contacto bastante frecuente.

Mientras tanto, el propio van Dijk habla así de su futuro en Sky Sport: «Si alguien dice o da a entender que ya sabe qué haré la próxima temporada, no es verdad, porque ni siquiera yo tengo idea todavía. Para mí, lo importante es que me siento bien y aún me quedan muchos años de carrera por delante. Pase lo que pase, mi trayectoria aquí ha sido increíble. Siempre estaré agradecido al Liverpool, durante casi 10 años ha sido una parte muy importante de mi vida. Veremos si se renueva mi contrato; si no, me despediré en verano».