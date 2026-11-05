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FBL-EUR-C3-MILAN-FERENCVAROSAFP
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

El Milan despierta de la euforia del derbi con un humillante tropiezo europeo

AC Milán vs Ferencvaros
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Europa League
Italia
Hungría

El equipo italiano encajó su tercera derrota en el torneo

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El Ferencváros húngaro logró una victoria histórica ante su anfitrión, el Milan italiano, por un marcador de (2-0), este jueves en el estadio de San Siro, en el marco de la cuarta jornada de la fase de liga de la Europa League.

El francés Lenny Joseph anotó los dos goles del conjunto húngaro, en los minutos 52 y 66, aprovechando dos pases decisivos de su compañero Christopher Zachariassen.

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Y pese a la expulsión de Pamidele Yusuf en las filas de los visitantes, en el minuto 77, los rossoneri no lograron mover las redes, desperdiciando varias ocasiones de gol, para terminar el partido con una sorprendente victoria del equipo húngaro.

Con esta nueva derrota europea —que llegó después del triunfo sobre el Inter en el derbi de Milán (3-1)—, el Milan se quedó estancado en 3 puntos, en el puesto 26 de la competición continental, mientras que el Ferencváros elevó su cuenta a 12 puntos, en el segundo lugar por detrás del Bournemouth inglés, líder por diferencia de goles.

Esta es la tercera derrota del Milan en la Europa League esta temporada, tras la caída en la primera jornada en su terreno ante el Benfica portugués (2-0) y el tropiezo con un triplete en el estadio del Bournemouth, mientras que solo ha logrado una victoria, sobre el Salzburgo austriaco (4-0).

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