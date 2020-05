El milagro de Bensebaini durante el ayuno: gol y asistencia para el Borussia

Con ánimo y muchísimo fútbol se presentó Ramy Bensebaini en el Commerzbank-Arena en el sábado del regreso de la . El zurdo fue el futbolista más destacado en el triunfo fundamental del Borussia sobre el Eintracht Frankfurt y consolidó su gran momento en la recta final del ramadán, noveno mes del calendario islámico.

¿Cómo quedó el Borussia en la tabla?

El ex del , y seleccionado por , asistió a Marcus Thuram en el 2-0 y acalló toda duda estableciendo el 3-0 vía penal estando en pleno ayuno. Cabe recordar que las obligaciones terminan, en 2020 y por el ciclo lunar, el 23 de mayo (cuando los Potros se miden a ), y una de ellas es el ayuno.

Musulmán, Bensebaini festejó su gol con una posición de oración. En el piso, dedicó su logro deportivo a Allah. Marco Rose lo relevó, aprovechándose de la ampliación en la cantidad de los cambios de 3 a 5, por Oscar Wendt sobre el minuto 77.

Wendt y Bensebaini pelean por el puesto del lateral izquierdo y en la actual temporada de Bundesliga el sueco ha disfrutado de más minutos. El ramadán, que conmemora la primera revelación del Corán del profeta Muhammad, permite 'milagros' como que un ser humano sin ingerir alimentos pueda convertirse en la figura providencial de un partido de fútbol de la élite mundial.

Durante este mes especial, los practicantes comen dátiles, batidos, pequeños crépes y sopas. Siempre, por la noche. El día es para la rigurosidad del ayuno.

🇩🇿 Ramy Bensebaini comes off for Gladbach after a fantastic display with 1 goal and 1 assist in 77 minutes of action, keep in mind that Bensebaini is fasting today for #Ramadan pic.twitter.com/qSPq4VJQxQ