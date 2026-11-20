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Apenas se celebró el sorteo de los cuartos de final de la Liga de Naciones, la inquietud se instaló en la prensa española. El próximo rival no es uno cualquiera: es Francia, la selección que se ha convertido en un nudo imposible de deshacer y en un enfrentamiento cuyas cuentas nunca terminan de saldarse.

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El sorteo deparó a España, campeona de Europa y del mundo, un duelo de alto voltaje ante Francia, después de que La Roja dejara escapar el liderato de su grupo en el último momento tras su sorprendente derrota en casa ante Inglaterra por 2-3 en la última jornada.

Aquel tropiezo no supuso solo la pérdida de tres puntos, sino que puso fin a una asombrosa racha de 43 partidos sin perder y relegó a España a la segunda posición, lo que la obligó a medirse a otro líder de grupo: la selección francesa dirigida por Zinedine Zidane.

Por cuarta vez en apenas tres años, ambas selecciones se verán las caras en competición oficial, en una serie de enfrentamientos que se ha convertido en un nuevo clásico del fútbol europeo. Aunque España ganó los tres últimos duelos, cada partido fue una auténtica batalla.

En las semifinales de la Eurocopa 2024, España se impuso por 2-1; después repitió triunfo en un partido de locura en la Liga de Naciones de 2025 que terminó 5-4, antes de sellar con una brillante actuación colectiva la semifinal del Mundial el pasado mes de julio con una victoria por 2-0.

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Sin embargo, este nuevo enfrentamiento se toma muy en serio, y la prensa española es consciente de que el pasado no garantiza el futuro, sobre todo porque el partido de vuelta se disputará en territorio francés.

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El diario madrileño «AS» calificó a Francia como «el rival más fuerte» del torneo y advirtió de que disputar la vuelta en su campo le otorgará una gran ventaja.

El periódico también puso el foco en los cambios introducidos por Zidane, entre ellos «la inclusión de jugadores como Da Cunha en el centro del campo y el regreso de Eduardo Camavinga, que aportan un nuevo carácter a la medular».

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El diario español tampoco pasó por alto el temible poderío ofensivo de Francia, con referencias a «Kylian Mbappé y sus registros goleadores», además de «la naturaleza imprevisible de Michael Olise», que le permite darle la vuelta a cualquier partido en un instante.

Por su parte, «Marca» fue más allá y consideró que esa segunda plaza ha colocado a España «en el camino más difícil de la Liga de Naciones», antes de analizar la reacción de Zidane tras el sorteo.

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El diario catalán «Mundo Deportivo» describió el sorteo como «sumamente emocionante», mientras que la «Cadena SER» se refirió a él como «un duelo con cuentas aún pendientes», en clara alusión a los últimos enfrentamientos entre ambas selecciones.

Por su parte, «OKDIARIO» destacó «el pleno poderío ofensivo y la solidez» que mostró la selección francesa durante la fase de grupos ante Bélgica y Turquía, lo que confirma que la cautela española está justificada.

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Pese a esa prudencia, la Real Federación Española de Fútbol pretende afrontar este partido con gran ambición, tal y como confirmó Aitor Karanka, director de desarrollo de la federación: «Son un rival duro, como cualquier otro, y eso demuestra la dificultad de este torneo».

Y subrayó: «Este partido será una repetición de la semifinal del Mundial que se disputó hace cuatro meses, en la que ganamos y dimos una imagen muy positiva de nosotros mismos».

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El exdefensor añadió: «Nuestro objetivo ahora es mantener el mismo nivel como equipo que tuvimos en el Mundial, volver a la senda de la victoria y mostrar la humildad, la ambición y el hambre de victoria que caracterizan a este equipo».

El partido de ida está previsto para el 25 de marzo en Mestalla, en Valencia, y la vuelta se disputará tres días después en el Stade de France de Saint-Denis, en dos duelos que se espera que figuren entre los más emocionantes de la temporada europea.