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Ibrahim Rabbaj, joven promesa del Chelsea y de la selección marroquí, ha entrado en el radar de varios grandes clubes europeos tras llamar la atención por sus cualidades técnicas con su selección en el Mundial Sub-17 que se disputa actualmente en Doha.

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El futbolista se ha convertido en un objetivo potencial para clubes que aspiran a aprovechar su prometedor talento, pese a que tiene contrato profesional con el club londinense hasta 2028.

Ben Jacobs, periodista del portal inglés «GiveMeSport», ha revelado que el Sporting de Lisboa sigue de cerca la evolución del jugador y compite con otros clubes por él, entre los que destacan el París Saint-Germain, la Juventus y el Club Brujas.

Rabbaj es conocido como «el Messi de Marruecos», en referencia a su estilo técnico y a su capacidad para el regate y el control del balón, cualidades que lo han convertido en uno de los nombres que despiertan un interés creciente en el mercado de jóvenes talentos.

Rabbaj disputa actualmente con la selección marroquí el Mundial Sub-17 que se celebra en la capital catarí, donde es uno de los jugadores en los que se centran todas las miradas del torneo. Juega como extremo derecho, aunque también puede actuar como mediapunta, y destaca por su capacidad para conservar el balón y conducirlo en espacios reducidos, gracias a su bajo centro de gravedad y a su rapidez para cambiar de dirección. Son características que le dan ventaja en el uno contra uno y que explican, en parte, la comparación con la estrella argentina Lionel Messi.

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Nacido en la ciudad inglesa de Leicester el 3 de enero de 2009, dio sus primeros pasos en el fútbol en la academia del Crystal Palace antes de fichar por el Chelsea en 2021, donde se incorporó al equipo sub-12 de la academia de Cobham.

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Desde entonces, ha ido quemando etapas en las categorías inferiores del conjunto londinense hasta convertirse en uno de sus futbolistas más destacados, y la pasada temporada formó parte del equipo que se proclamó campeón de la Premier League Sub-18.

Además, Rabbaj debutó en la UEFA Youth League ante el Qarabag y marcó su primer gol en la competición en el partido contra el Barcelona, que terminó con empate a uno.

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Estas participaciones reflejan la evolución que ha experimentado el jugador dentro de la estructura del Chelsea, después de haber tenido la oportunidad de jugar competiciones europeas importantes en categoría juvenil, lo que ha aumentado el interés por seguir su trayectoria en los próximos tiempos.

Aunque firmó su primer contrato profesional con el Chelsea el pasado mes de enero, con vigencia hasta 2028, la abundancia de opciones ofensivas en la plantilla podría suponer un obstáculo para su aspiración de disponer de más oportunidades con el primer equipo.

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El club cuenta con un amplio grupo de jugadores capaces de ocupar las posiciones de ataque, entre ellos los portugueses Pedro Neto y Geovany Quenda, además de Cole Palmer, Morgan Rogers, Estêvão y Jamie Gittens, lo que hace que la competencia por los minutos sea complicada para un talento que todavía tiene 17 años.

En el plano internacional, Rabbaj ya había representado a las selecciones sub-15 y sub-16 de Inglaterra antes de decantarse por defender los colores de Marruecos, país con el que logró un hito destacado al conquistar la Copa Africana de Naciones Sub-17 en 2025, tras imponerse a Malí en la tanda de penaltis de la final.

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Esta trayectoria internacional le aporta una experiencia importante en el inicio de su carrera, mientras los clubes interesados siguen atentos a su evolución con el Chelsea y con la selección marroquí, en medio de las dudas sobre su futuro y la posibilidad de que emprenda una nueva aventura en los próximos años.