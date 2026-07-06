El mercado de fichajes del Al-Hilal se calienta... Una estrella del Milan pone en peligro la continuidad de Salem Al-Dossari

Este lunes, varios medios informaron que Al-Hilal planea fichar a una estrella del Milan, lo que podría suponer la salida de Salem Al-Dossari, capitán del equipo, en este mercado de verano.

Al-Dossari, una de las mayores leyendas del club, ha recibido críticas y peticiones para dejar la titularidad desde la temporada pasada.

Según el periodista Mohamed Al-Bakiri en «X», el club ya negocia con el extremo del AC Milan Rafael Leão para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada.

Lee también... Al-Da’ei sorprende a la afición del Al-Hilal: ¡Benzema no tendrá éxito por esta razón!

Este fichaje podría suponer la salida del capitán Salem Al-Dossari, pues la llegada de un extremo extranjero a su posición facilitaría su marcha.

La medida forma parte de la reestructuración de la plantilla que impulsa la nueva directiva.

Se rumorea también la salida de Karim Benzema y Darwin Núñez.

Por ahora el club no se ha pronunciado, así que la incertidumbre se mantendrá hasta los próximos días.



