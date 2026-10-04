La trayectoria del joven Thiago Pitarch sigue una regla de oro del fútbol: "un paso atrás para dar dos adelante". Tras 73 días consecutivos sin disputar un solo minuto oficial con el primer equipo del Real Madrid, el último parón internacional llegó como un salvavidas y la oportunidad ideal para reactivar su carrera competitiva, mediante un plan temporal y meditado acordado entre la dirección del club y el entrenador José Mourinho.

En lugar de limitarse a los entrenamientos rutinarios en "Valdebebas", el plan contempló la participación sobre el terreno de juego para alcanzar la puesta a punto requerida.

Y tras recibir la luz verde de Mourinho, Pitarch disputó dos encuentros con el equipo del "Castilla", en los que dio una asistencia ante el Sant Andreu (1-1) y ofreció una actuación destacada frente al Alcorcón (1-2).

El plan se extendió con la coordinación directa entre el Real Madrid y la Federación Española, donde Pitarch participó con la selección sub-20 y marcó un gol con gran destreza con su pierna izquierda en la portería de México (2-0), antes de volver a brillar durante 45 minutos en otro amistoso con la selección, hasta llegar al "derbi" ante el Atlético de Madrid con el Castilla, en el que mostró una presencia excepcional en campo rival y una enorme capacidad de cobertura y regate.

Un elogio merecido de su entrenador y una evolución táctica

Su entrenador, López de Lerma, no dudó en elogiar su compromiso profesional, afirmando: "Thiago se gestiona a sí mismo, y ha vuelto con la misma pasión y el mismo entusiasmo que le conocía desde sus etapas juveniles. Pese a lo difícil de la fase de recuperación de la lesión que le privó de la pretemporada, ha mostrado una enorme mejora en la comprensión de las dimensiones del juego y en la aplicación de la faceta ofensiva cerca del área".

Con esta actuación, Pitarch recupera el papel de liderazgo influyente que ya mostró antes con la selección española sub-19, cuando fue coronado como el mejor creador de juego en el Campeonato de Europa juvenil, confirmando su gran capacidad para desempeñar el rol de mediapunta retrasado y de delantero oculto.

El mensaje llegó a Mourinho: plena disponibilidad

El derbi en el estadio "Di Stéfano" contó con la presencia de José Mourinho en las gradas, donde el técnico portugués siguió de cerca la actuación de su joven jugador y quedó convencido de su disponibilidad técnica y física.

Mourinho —que se aferró a la permanencia de Pitarch en verano y canceló su inminente traspaso al Fulham— quiere convocarlo oficialmente a la lista del primer equipo para aparecer en el próximo enfrentamiento ante el Villarreal en el estadio "Santiago Bernabéu", tras cerciorarse de que el prometedor jugador (hispano-marroquí) posee las soluciones individuales y la eficacia goleadora que le permiten cambiar el rumbo de los partidos en cuanto se le da confianza.