El mensaje del Atlético Madrid al Real Madrid tras la polémica arbitral en el derbi: "Están acostumbrados a tener siempre el viento a favor"

"Critican hasta los aciertos... Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor", publicó el club en su cuenta oficial en twitter.

El Atlético de Madrid ha sorprendido en las redes sociales publicando un mensaje sobre la polémica arbitral que marcó el derbi madrileño ante el Real Madrid cuando los blancos pidieron un penalti por mano de Felipe dento del área.

"Critican hasta los aciertos... Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor", publicó este lunes la cuenta oficial de twitter del club rojiblanco.

El mensaje llega después del clima de polémica que ha generado el penalti no pitado en favor de los merengues. El árbitro Alejandro Hernández Hernández no apreció penalti pero desde el VAR González González le sugirió que fuera a revisar la acción. Tras ver la supuesta mano dentro del área del central en el monitor, el colegiado canario no cambió su decisión y no señaló pena máxima.