El mensaje de Messi que tranquiliza a los culés: "Amo Barcelona"

El argentino tras los últimos escándalos y los rumores sobre su futuro habla sobre la felicidad de él y su familia viviendo en Cataluña.

El vive momentos convulsos tras los últimos escándalos de la directiva y de la dirección deportiva. La situación había llegado a generar rumores sobre una posible salida de Lionel Messi pero el argentino tranquiliza a la parroquia culé y reitera un mensaje claro: es feliz en Barcelona.

"La verdad es que sí. Muy bien. Amo Barcelona si bien extraño muchísimo Rosario. Esta es mi casa, estuve más tiempo acá que en . Me encanta Barcelona, el lugar donde vivo, Castelldefels, y hago una vida que me gusta mucho", aseguró en una entrevista a Mundo Deportivo.

De hecho ,su vida, según admite, es "muy normal, muy pendiente de los nenes. Afortunadamente la profesión me permite pasar mucho tiempo con los nenes. Me permite entrenar e ir rápido a comer con Antonela y recoger a los nenes. Y después, estar pendiente de alguna actividad que tengan o hacer algo con ellos para llegar a la noche, cenar y llegar muertos porque con tres terminamos destruidos. A dormir temprano. Martes y jueves los nenes tienen fútbol y venimos a la Ciudad Deportiva para la escuelita. Llegamos a las siete y media a casa y entre que toman un mate y algo cenan, pues tenemos una vida muy normal que me gusta porque me gusta la rutina tanto en mi profesión como en mi vida. Para mí, está espectacular y nos adaptamos a eso".