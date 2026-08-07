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Hussein Hamdy

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El mensaje de Flick revela el secreto: ¿por qué el Barcelona eligió apostar por Rodri?

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El sueño ausente

Rodri, la estrella del Manchester City, se ha convertido en el objetivo prioritario del Barcelona para el mercado de fichajes del verano de 2026, después de que el club catalán obtuviera el visto bueno del centrocampista español para incorporarse a sus filas, en un movimiento que se explica por la visión del entrenador Hansi Flick sobre las necesidades del equipo, encabezadas por el refuerzo del liderazgo sobre el terreno de juego.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el Barcelona ya ha comenzado a moverse tras recibir la luz verde de Rodri para unirse al equipo, lo que representaba un paso fundamental antes de entrar en negociaciones con el Manchester City para convencer al club inglés de desprenderse del jugador que le dio el único título de Liga de Campeones de su historia, después de marcar el gol de la victoria en la final de la edición de 2024.

La elección de Rodri por parte del Barcelona para reforzar un centro del campo que ya cuenta con un grupo considerado entre los mejores y más nutridos del mundo se apoya en un mensaje público que lanzó Hansi Flick a finales del pasado mes de abril.

Flick, el 21 de abril, en la víspera del enfrentamiento del Barcelona ante el Celta de Vigo en el estadio Spotify Camp Nou, correspondiente a la trigésimo segunda jornada de la Liga española de la temporada 2025-2026, aseguró que todavía sueña con "ganar la Liga de Campeones con el Barcelona".

Y cuando se le preguntó qué le falta a su plantilla para dar un salto de nivel y lograr esa ambición, su respuesta fue reveladora, pues dijo: "Necesitamos jugadores que tengan personalidad de liderazgo sobre el terreno de juego".

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El rendimiento que ofreció Rodri en el último Mundial, tras ser elegido mejor jugador de la selección española campeona del título, supuso la verdadera prueba de la situación del centrocampista de 30 años después de recuperarse de la grave lesión que sufrió.

Durante esa misma rueda de prensa en las últimas fases de la Liga española, Flick habló largo y tendido sobre la importancia de las figuras de liderazgo dentro del vestuario, y citó el nombre de un jugador que había abandonado el equipo al inicio de aquella temporada, al decir: "La temporada pasada teníamos a Íñigo, y era un capitán extraordinario... y hemos aprendido".

Y añadió, en referencia a los partidos decisivos que determinan el destino de los equipos en la Liga de Campeones: "En partidos así, el estado anímico y los detalles también juegan un papel importante".

Flick aseguró, sin entrar en detalles ni saber qué deparará el mercado de fichajes, que "hay que tomar las decisiones correctas en el mercado de fichajes, sin cometer ninguna locura".

También subrayó que el equipo ya posee "potencial para desarrollarse y una buena estructura", pero sus palabras sobre la importancia del liderazgo, que entonces no parecían pasajeras, cobran hoy mayor relevancia con la entrada con fuerza de Rodri en el círculo de intereses del Barcelona.

El Barcelona, según su plan de movimientos en el mercado de fichajes, sigue buscando un delantero puro, un papel que encarna el primer candidato, Julián Álvarez, a la espera de lo que depare este intento.

Pero la declaración que hizo Flick la pasada primavera sobre la necesidad del equipo de contar con elementos de liderazgo dentro del vestuario para un conjunto que aspira a competir por todos los títulos encaja a la perfección con el evidente interés del Barcelona en fichar a Rodri, un interés en el que también ha participado el entrenador trabajando para convencer al jugador de la importancia de su papel dentro del proyecto catalán.

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