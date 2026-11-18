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JJ Gabriel está cada vez más cerca del Real Madrid, como ha dejado claro su último paso este miércoles.

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Según el diario «Marca», el futbolista inglés de 16 años visitó este miércoles las instalaciones de entrenamiento del club en Valdebebas, en un primer contacto con la que pronto será su nueva casa.

Solo falta que el Real Madrid anuncie oficialmente la incorporación de JJ, después de que el jugador rescindiera su contrato con el Manchester United.

En Inglaterra, los jugadores viven con gran tristeza la marcha del joven delantero, considerado el mejor talento futbolístico surgido en el país en los últimos años.

La presencia de Gabriel, que llevaba varias semanas entrenándose en solitario en España a la espera de que se confirmara su fichaje por el Real Madrid, ha despertado una gran expectación en la ciudad deportiva del club, donde son muy conscientes del revuelo mediático que rodea su salida del Manchester United y su llegada a la entidad.

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JJ Gabriel se despide del Manchester United

El joven talento inglés JJ Gabriel ha resuelto su futuro en el Manchester United tras anunciar oficialmente su salida del club este martes. Pone así fin a una etapa que comenzó cuando ingresó en la academia del equipo con diez años, mientras se acerca su traspaso al Real Madrid en el próximo mercado de invierno.

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El centrocampista ofensivo, de 16 años, confirmó su decisión mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que dio las gracias al Manchester United, a sus entrenadores, a sus compañeros y a todos los que le ayudaron durante los años que pasó en el club, sin revelar directamente cuál será su próximo destino.

«Llegué al Manchester United en 2020, siendo un niño de diez años con grandes sueños. Aquí crecí como jugador y como persona. Desde marcar en Old Trafford hasta recibir el premio Jimmy Murphy, me has dado momentos que siempre atesoraré», escribió Gabriel en su mensaje.

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«Al comenzar un nuevo capítulo en mi carrera, el Manchester United siempre formará parte de mi historia. Gracias por todo», añadió en un mensaje que confirmó el final de su relación con el club inglés, tras meses de especulaciones sobre su futuro y su deseo de marcharse.

Según las informaciones, el Real Madrid es ya el destino más probable para el joven jugador, después de adelantarse a varios grandes clubes europeos interesados en su fichaje, con el Barcelona, el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich a la cabeza, ya que el club español ha alcanzado un acuerdo con el futbolista y sus representantes para su traspaso.

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Está previsto que Gabriel se incorpore al Real Madrid el próximo mes de enero y que comience su andadura en el Castilla, que compite en la tercera categoría del fútbol español, dentro del plan del club para desarrollar su talento y prepararlo de forma progresiva para el primer equipo, con un camino claro para dar el salto al conjunto blanco.

Gabriel había pedido salir del Manchester United el pasado mes de septiembre y no ha participado en los entrenamientos del club desde entonces, al considerar que sus opciones de tener más protagonismo en el primer equipo no eran suficientes, pese a haber subido a entrenar con la primera plantilla y haber disputado un amistoso ante el Milan durante la pretemporada.

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El jugador es uno de los talentos emergentes más destacados de la academia del Manchester United, después de recibir la pasada temporada el premio Jimmy Murphy al mejor jugador joven del club y de ser elegido mejor jugador de la liga inglesa sub-18 pese a su corta edad, lo que lo ha convertido en el centro de atención de los grandes clubes europeos.