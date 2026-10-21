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El excapitán del Manchester City Kyle Walker ha compartido equipo con algunos de los mejores jugadores de la historia de la Premier League. Sin embargo, el veterano defensa ha revelado que uno de sus antiguos compañeros destaca por encima de todos los demás por su talento futbolístico.

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Foden, el rey de la técnica

A lo largo de una destacada carrera que incluye etapas en el Tottenham y el Manchester City, además de más de 80 partidos con Inglaterra, Walker ha compartido el terreno de juego con multitud de estrellas. «Por capacidad técnica, (Foden) es probablemente el mejor que he visto, sin ninguna duda», afirmó Walker en talkSPORT.

Y añadió: «No he tenido el placer de jugar con (Lionel) Messi, pero sí he estado en el campo con Messi. En cuanto a talento innato, lo que tiene Foden es increíble; es asombroso lo que puede hacer con un balón. Siempre vuelvo a lo mismo: si Foden juega como lo hace en el Manchester City, obviamente entrará en la selección de Inglaterra».





Exhibición en la Champions League

El internacional inglés recordó de manera oportuna su enorme calidad durante la reciente goleada por 5-1 del Manchester City al AEK Atenas en la Champions League. Foden fue el gran protagonista en el Etihad Stadium: firmó un brillante triplete y dio una asistencia para conducir al equipo de Enzo Maresca a una cómoda victoria. Con esta actuación se convirtió en el tercer inglés en marcar tres goles y dar una asistencia en un mismo partido de la Champions League, tras Wayne Rooney y Raheem Sterling.

Sus goles en Europa le han permitido escalar posiciones en la clasificación histórica del club: con 23 tantos en la competición, ocupa el cuarto puesto en la historia del City. Solo tiene por delante a Sergio Aguero, Erling Haaland y Sterling. El triplete ante el AEK llegó después de un importante gol contra el Ipswich Town en la Premier League, el primero que marcaba en la competición doméstica en diez meses.





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Maresca respalda a la estrella del City

El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha expresado abiertamente su apoyo a Foden, pese a las dificultades que el jugador ha afrontado durante las dos últimas temporadas. El técnico italiano se mostró encantado con el reciente resurgir del atacante y subrayó su importancia para los objetivos del equipo.

«Estaba muy contento con Phil, incluso antes de la tarjeta roja, sinceramente», explicó Maresca tras la victoria en la Champions League. «Desde el primer día dije que lo considero uno de los mejores jugadores ingleses. Sé lo bueno que es y solo intentamos ayudarle porque estoy seguro de que él nos ayudará. Sabemos que Phil es un jugador de primer nivel. Por distintas razones tuvo algunos problemas en los dos últimos años, pero sé que nos va a ayudar y sé lo bueno que es.