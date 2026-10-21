El excapitán del Manchester City Kyle Walker ha compartido equipo con algunos de los mejores jugadores de la historia de la Premier League. Sin embargo, el veterano defensa ha revelado que uno de sus antiguos compañeros destaca por encima de todos los demás por su talento futbolístico.
Foden, el rey de la técnica
A lo largo de una destacada carrera que incluye etapas en el Tottenham y el Manchester City, además de más de 80 partidos con Inglaterra, Walker ha compartido el terreno de juego con multitud de estrellas. «Por capacidad técnica, (Foden) es probablemente el mejor que he visto, sin ninguna duda», afirmó Walker en talkSPORT.
Y añadió: «No he tenido el placer de jugar con (Lionel) Messi, pero sí he estado en el campo con Messi. En cuanto a talento innato, lo que tiene Foden es increíble; es asombroso lo que puede hacer con un balón. Siempre vuelvo a lo mismo: si Foden juega como lo hace en el Manchester City, obviamente entrará en la selección de Inglaterra».
Exhibición en la Champions League
El internacional inglés recordó de manera oportuna su enorme calidad durante la reciente goleada por 5-1 del Manchester City al AEK Atenas en la Champions League. Foden fue el gran protagonista en el Etihad Stadium: firmó un brillante triplete y dio una asistencia para conducir al equipo de Enzo Maresca a una cómoda victoria. Con esta actuación se convirtió en el tercer inglés en marcar tres goles y dar una asistencia en un mismo partido de la Champions League, tras Wayne Rooney y Raheem Sterling.
Sus goles en Europa le han permitido escalar posiciones en la clasificación histórica del club: con 23 tantos en la competición, ocupa el cuarto puesto en la historia del City. Solo tiene por delante a Sergio Aguero, Erling Haaland y Sterling. El triplete ante el AEK llegó después de un importante gol contra el Ipswich Town en la Premier League, el primero que marcaba en la competición doméstica en diez meses.
Maresca respalda a la estrella del City
El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha expresado abiertamente su apoyo a Foden, pese a las dificultades que el jugador ha afrontado durante las dos últimas temporadas. El técnico italiano se mostró encantado con el reciente resurgir del atacante y subrayó su importancia para los objetivos del equipo.
«Estaba muy contento con Phil, incluso antes de la tarjeta roja, sinceramente», explicó Maresca tras la victoria en la Champions League. «Desde el primer día dije que lo considero uno de los mejores jugadores ingleses. Sé lo bueno que es y solo intentamos ayudarle porque estoy seguro de que él nos ayudará. Sabemos que Phil es un jugador de primer nivel. Por distintas razones tuvo algunos problemas en los dos últimos años, pero sé que nos va a ayudar y sé lo bueno que es.
Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.
Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.
No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.
Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.
Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.
Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.
A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:
“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”
“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”
“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”