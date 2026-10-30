El español Luis Enrique, director técnico del Paris Saint-Germain, elogió el nivel excepcional que está mostrando el marroquí Achraf Hakimi, después de que liderara al conjunto parisino en la victoria por 5-1 sobre el Le Havre, en el partido que ambos disputaron la noche del viernes, correspondiente a la novena jornada de la liga francesa, al marcar tres goles y dar dos asistencias.

Enrique señaló, en declaraciones tras el encuentro, que Hakimi es un líder del equipo, subrayando que conoce bien sus cualidades y su capacidad para moverse en las zonas ofensivas y generar goles, y añadió: "Está más cerca de ser delantero, y cuando tenemos la posesión del balón juega en zonas adelantadas; en cambio, cuando la perdemos, todos pasan a ser defensores. Es el mejor lateral derecho del mundo".

El entrenador del Paris Saint-Germain explicó que lo que más le gusta de Hakimi no es que marque tres goles en un solo partido, sino que mantenga su alto nivel y su permanente disposición a ayudar al equipo, señalando que eso representa una gran importancia para el conjunto parisino.

Por su parte, Hakimi rechazó considerar el enfrentamiento ante el Le Havre como el mejor partido de su carrera, pese a haber anotado su primer triplete a nivel profesional, aclarando que fue una noche magnífica, pero que ha disputado otros partidos que fueron más influyentes y que le despertaron mayores emociones.

El astro marroquí añadió que está realizando un inicio de temporada destacado, y que su aportación al equipo no se limita a marcar goles, sino que sus funciones varían según las necesidades de los partidos, expresando su satisfacción con su nivel y su deseo de seguir rindiendo al mismo nivel.

Hakimi confirmó su total recuperación de la lesión que sufrió la temporada pasada, señalando que se siente en un excelente estado físico y que ya está listo para continuar el camino. También habló de su papel ofensivo, aclarando que está acostumbrado a jugar en esa posición desde pequeño, pero que al mismo tiempo es consciente de que su labor como lateral le exige ofrecer también garantías defensivas.

El jugador marroquí recalcó que la ausencia de algunos elementos fundamentales por lesiones no le obliga únicamente a él a realizar un esfuerzo adicional, sino que requiere que todos los jugadores aporten más, subrayando que el Paris Saint-Germain es un equipo completo y que la responsabilidad es colectiva.