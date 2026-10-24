Ivan Toney transformó un penalti de forma llamativa el viernes por la noche en la victoria por 4-1 del Al-Ahli ante el Al-Khaleej. El delantero de 30 años fue decisivo para el equipo de Marino Pusic con dos goles, pero es sobre todo su peculiar penalti en los últimos segundos el que está dando que hablar en las redes sociales.

El exdelantero del Brentford atraviesa un gran momento de forma esta temporada en Arabia Saudí, donde ya ha marcado trece goles en nueve partidos de liga. Ante el Al Khaleej, el inglés abrió el marcador y, ya en el tramo final, estableció el resultado definitivo desde los once metros.

Toney es conocido desde hace años por su peculiar manera de lanzar los penaltis. Normalmente, el delantero utiliza la técnica conocida como no-look: durante la carrera, mira constantemente al portero en lugar de al balón. Pero el viernes por la noche decidió hacerlo de una forma completamente distinta.

El atacante mantuvo su característica carrera corta, pero sorprendió al portero Marwan Al-Haidari al disparar casi inmediatamente después del silbato del árbitro. Toney dio dos pasos hacia atrás, corrió de repente hacia el balón y lanzó un potente disparo al ángulo inferior izquierdo, mientras Al-Haidari permanecía atónito en el centro de la portería.

El sorprendente penalti está dando mucho que hablar en las redes sociales. «Ivan Toney, con la técnica para lanzar penaltis más extraña que he visto nunca», escribe un aficionado, mientras otro comenta: «El portero probablemente estaba totalmente convencido de que sabía cómo iba a lanzar Toney el penalti, y entonces pasó esto...».

La realización saudí se perdió parte del penalti, lanzado a toda velocidad. «Ivan Toney, con una técnica para lanzar penaltis que sorprende a todo el mundo, incluso al cámara», señala alguien. «Merece ser mencionado entre los mejores lanzadores de penaltis que hemos visto en el fútbol mundial. Su técnica es de otro planeta».

El peculiar penalti también trae a la memoria unas antiguas declaraciones de Thomas Frank. El entonces entrenador del Brentford ya calificó a Toney en 2023 como «el mejor lanzador de penaltis del mundo», después de una victoria por 3-2 ante el Fulham en la que el delantero convirtió su 22.º penalti con el club. «Es así por varias razones: su estrategia, el hecho de que la entrena y su enorme calma», explicó Frank entonces a Sky Sports.

Jamie Carragher coincidió entonces con Frank y calificó la técnica de Toney para lanzar penaltis de «especial», porque, según el exdefensa del Liverpool, los porteros apenas creen que puedan detener un penalti del inglés.

Mira las imágenes del penalti a continuación: