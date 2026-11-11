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El «nuevo comienzo» de Julian Brandt en el Ajax está siendo hasta ahora todo un éxito. El jugador de 30 años recibe elogios de todas partes. Ahora, Jordi Cruyff ha contado un momento muy especial que le debe a Brandt.

Para el director técnico del Ajax, el «mejor momento» del verano fue cuando el club más laureado de los Países Bajos pudo anunciar por fin el fichaje sin coste de traspaso del exjugador del BVB. Así lo reveló en la asamblea de socios del lunes.

«No se filtró nada de antemano. También gracias a él fue un gran momento. Él tampoco se lo contó a nadie», dijo Cruyff sobre la sorprendente llegada de Brandt a la Eredivisie. Cruyff ya se había expresado en términos similares en la televisión neerlandesa, en Ziggo Sport.

«Lo que de verdad me alegró fue lo de Brandt. ¿Cómo ocurrió? Nadie sabía nada. ¡Absolutamente nadie!», había dicho hacía alrededor de una semana: «La gente salió a comer y, de repente, recibió la noticia de que Brandt venía al Ajax. Y se preguntaba: “Oye, no nos habíamos enterado de nada. ¿Cómo es posible?”»

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Cruyff también mencionó en su discurso la llegada de Marc-Andre ter Stegen al Ajax procedente del FC Barcelona. El portero internacional alemán, relegado a suplente habitual en el club catalán, llegó cedido a Ámsterdam en verano para intentar recuperar el puesto de número uno en la portería de Alemania a las órdenes de Jürgen Klopp, con minutos de juego en un club de prestigio a sus espaldas. La operación dio resultado: Klopp nombró a ter Stegen su número uno de cara a la Eurocopa 2028. «Puede jugar donde quiera. Y, aun así, tenía la motivación de jugar en el Ajax», elogió Cruyff también a ter Stegen. Junto con el de Brandt, este también fue un «gran fichaje», según Cruyff.

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¿Cómo reaccionó Julian Brandt a las críticas de Van der Vaart?

El pasado verano, al delantero se le había relacionado con destinos actualmente mucho más atractivos en el fútbol europeo de clubes cuando, a principios de marzo, se supo que Brandt no recibiría un nuevo contrato en Dortmund. Entre otros destinos, se le vinculó repetidamente con el Atlético de Madrid como sucesor de Antoine Griezmann o con la Premier League, de gran poderío económico. Al final, sin embargo, eligió el Ajax, una decisión de la que seguramente no se arrepiente ahora.

Hasta la fecha, suma ocho goles y dos asistencias en 17 partidos oficiales. Sus actuaciones han conseguido incluso que Rafael van der Vaart, siempre dispuesto a expresar una opinión cuestionable y uno de sus principales críticos, ahora calle y disfrute.

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«También tengo que decir que me desconcertó la gente que estaba totalmente entusiasmada con el fichaje», había criticado van der Vaart poco después de la llegada de Brandt. Llamó al alemán «futbolista que solo rinde cuando las cosas van bien» y acabó subrayando que Brandt debía sentirse afortunado de poder vestir siquiera la camiseta del Ajax de Ámsterdam.

Pero, ante el excelente primer tercio de temporada de Brandt, incluso van der Vaart dio recientemente un notable giro de opinión. «Es buenísimo. Es el mejor jugador del Ajax», dijo a mediados de octubre durante la inauguración de un campo de césped artificial en Hamburgo.

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A Brandt, sin embargo, aquello le dejó indiferente. Al preguntarle por ese repentino reconocimiento, respondió con calma en el pódcast «Spielmacher». «Todo cambia siempre muy, muy rápido. Es la primera vez que oigo esa frase», dijo sobre los elogios de van der Vaart.

Brandt ya está acostumbrado a lidiar con las críticas: en el BVB se enfrentó a ellas en no pocas ocasiones. Sus actuaciones solían dividir las opiniones. Para unos era un extraordinario talento ofensivo; para otros, cuando las cosas no iban bien deportivamente en Dortmund, el apático chivo expiatorio que no ganaba los duelos.

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Van der Vaart también pudo comprobar después hasta qué punto Brandt se toma con calma las críticas públicas. «La última vez, cuando hizo otras declaraciones, también me preguntaron mucho por ello. No sé, yo siempre pienso: “Dejadme en paz con esas tonterías”», dijo Brandt, que entretanto ha sufrido su primer contratiempo con la camiseta del Ajax.

Getty Images

¿Qué lesión sufrió Julian Brandt?

A finales de octubre se lesionó sin que interviniera ningún rival durante la primera parte de la victoria por 1-0 ante el AZ Alkmaar. En el minuto 38, de repente estaba sentado en el suelo con el rostro contraído por el dolor y tuvo que recibir atención médica y ser sustituido. Su expresión era de preocupación y sugería que podía tratarse de una lesión más grave.

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Sin embargo, al parecer no fue así. Cruyff transmitió un cauto mensaje de tranquilidad y explicó que la lesión «no era nada grave». Aun así, Brandt se perdió los dos últimos partidos oficiales del Ajax antes del parón de selecciones.