«Nadie lo ha ganado todo. Y en un año de Mundial es aún más especial. El Mundial tiene mucho peso. Si solo se tuviera en cuenta la temporada, Kvaratskhelia me habría parecido un candidato muy interesante», dijo Kroos en el pódcast Einfach mal Luppen, que presenta junto a su hermano Felix.

Khvicha Kvaratskhelia, atacante del Paris Saint-Germain, «habría sido mi elección», recalcó Kroos, que añadió: «A mi juicio, fue el mejor jugador del mejor equipo de Europa».

La temporada pasada, Kvaratskhelia desempeñó un papel fundamental en el camino del PSG hacia un nuevo triunfo en la Champions League. En 16 partidos de la competición sumó 17 participaciones directas en goles (diez tantos y siete asistencias) y también respondió en momentos decisivos. Fue el georgiano quien marcó el importante gol del empate a 1-1 en el espectacular 5-4 de la ida de semifinales contra el Bayern de Múnich y más tarde añadió un segundo tanto.

Khvicha Kvaratskhelia provocó un penalti importante para el PSG en la final de la Champions League

En la vuelta en Múnich (1-1), una gran jugada suya permitió a Ousmane Dembele adelantar pronto al conjunto parisino. Y en la final contra el Arsenal, Kvaratskhelia provocó el penalti que Dembele transformó en el 1-1 poco después de la hora de juego y que mantuvo con vida al PSG, que acabaría imponiéndose en la tanda de penaltis.

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Además de la Champions League, Kvaratskhelia ganó con el Paris Saint-Germain la liga francesa, la Supercopa nacional, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA. El gran problema, sin embargo, fue que el jugador de 25 años no se había clasificado para el Mundial con Georgia y, por tanto, no pudo lucirse en el mayor escaparate, como sí hicieron, por ejemplo, el flamante ganador del Balón de Oro, Harry Kane, Kylian Mbappe o Lamine Yamal.

Que Kvaratskhelia terminara sexto en el Balón de Oro 2026, por detrás de ese trío, Rodri y Lionel Messi, es para Kroos una señal de «que habría tenido muy buenas opciones sin el Mundial. Porque todos los que quedaron por delante de él tuvieron un gran impacto en el Mundial», afirmó el exinternacional alemán. Kroos aventuró: «Si Mbappe no hubiera disputado el Mundial, no habría estado entre los cinco primeros. Y a Lamine también le habría resultado difícil entrar entre los cinco primeros sin el título mundial».

Mbappe, Lamine Yamal y Kane, protagonistas en el Mundial

Mbappe firmó numerosas actuaciones sobresalientes en el torneo de Norteamérica con Francia, que terminó cuarta, y fue el máximo goleador con diez tantos. Lamine Yamal no destacó en el Mundial por sus cifras individuales (un gol y una asistencia), pero mostró una enorme madurez al ponerse por completo al servicio del equipo y acabó ganando el título con España. Por su parte, Kane ejerció de capitán de Inglaterra, que terminó tercera, de forma magnífica: salvó, por ejemplo, a los Three Lions de un bochorno en los dieciseisavos de final ante la República Democrática del Congo (2-1) con un doblete y fue uno de los jugadores decisivos en la victoria por 3-2 sobre México, uno de los coanfitriones, en octavos de final.

Por eso, para Kroos, el delantero del Bayern de Múnich es también un merecido ganador del Balón de Oro, cuyo desenlace estuvo «más abierto que nunca». ¿Qué diferencia a Kane de Mbappe y Lamine Yamal, que completaron el podio? «Es el único que no lanzó una campaña de antemano», señaló Kroos.

El exfutbolista de 36 años se refería a que Mbappe y Lamine Yamal habían hecho campaña públicamente a su favor, en ocasiones de forma muy abierta, en las semanas previas a la entrega del Balón de Oro del lunes. El futbolista del Barcelona, por ejemplo, declaró: «Para ser sincero, creo que este año merezco este premio por lo que he ganado». Y el atacante del Real Madrid, Mbappe, se describió sin rodeos como «el elegido» y se mostró seguro de ganar: «Ningún jugador fue mejor que yo la temporada pasada». Kane, en cambio, no hizo declaraciones tan grandilocuentes, pero acabó imponiéndose por un estrecho margen a Mbappe.

Kvaratskhelia estará mucho tiempo de baja y ya ha perdido sus opciones de ganar el Balón de Oro 2027

En torno a la entrega del Balón de Oro, Kvaratskhelia tenía, de todos modos, preocupaciones muy distintas a su posición en la clasificación. El internacional georgiano sufrió recientemente una rotura del ligamento cruzado en la victoria del PSG por 4-2 ante el Barcelona en la Champions League y estará varios meses de baja. Es posible que no vuelva a jugar esta temporada. «¿Por qué yo? Nunca dejé nada al azar. Probablemente me había preparado para este partido mejor que nunca. Creía estar preparado para todo, pero no para esto», escribió un abatido Kvaratskhelia en Instagram.

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Debido a su larga ausencia, sus opciones de ganar el Balón de Oro 2027 ya se han esfumado y, para aspirar al premio en 2028, probablemente necesitaría buenas actuaciones en la Eurocopa. Kvaratskhelia y sus compañeros lograron clasificarse para la pasada Eurocopa de 2024 en Alemania e incluso alcanzaron los octavos de final, donde quedaron eliminados ante España (1-4), que acabaría proclamándose campeona de Europa. Aún no se sabe a quién se enfrentará Georgia en la fase de clasificación para la próxima Eurocopa, que se celebrará en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda.