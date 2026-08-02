«El mejor delantero del mundo»: el Tottenham planea el fichaje de la temporada

El Tottenham Hotspur aspira a cerrar uno de los fichajes más potentes del mercado de verano, después de situar al delantero nigeriano Victor Osimhen, estrella del Galatasaray, en lo más alto de sus prioridades para reforzar la línea ofensiva, atendiendo al deseo del entrenador italiano Roberto De Zerbi, que continúa reconstruyendo el equipo antes del inicio de la nueva temporada.

El Tottenham está vinculado a un movimiento serio para incorporar a Osimhen, ya que los informes señalan que el club londinense ha presentado ofertas iniciales cuyo valor oscila entre los 50 y los 55 millones de libras esterlinas.

En contrapartida, el Galatasaray se aferra a obtener alrededor de 65 millones de libras esterlinas para aceptar la venta de su goleador, una valoración que algunos consideran elevada teniendo en cuenta que el jugador está ligado por un contrato de larga duración y su gran peso dentro del conjunto turco.

De Zerbi cree que su equipo necesita un delantero puro capaz de marcar la diferencia, especialmente ante la incertidumbre que rodea el futuro del brasileño Richarlison y el hecho de que Dominic Solanke no ha logrado hasta ahora resolver todos los problemas ofensivos del equipo.

El técnico italiano considera que Osimhen es el delantero ideal para dotar al equipo de un punto de apoyo ofensivo que encaje con su estilo basado en la posesión, gracias a su fortaleza física, su velocidad y sus movimientos inteligentes dentro del área.

El sitio web «CaughtOffside» reveló, citando fuentes cercanas a los agentes de jugadores, que el Tottenham ha recibido luz verde desde el punto de vista deportivo para iniciar negociaciones oficiales sobre la operación.

Las fuentes añadieron que no se espera que el acuerdo sobre las condiciones personales del contrato represente un gran obstáculo para completar el traspaso del internacional nigeriano a la Premier League.

Cifras excepcionales que refuerzan su valor

Osimhen firmó una temporada excepcional con la camiseta del Galatasaray, tras marcar 41 goles y dar 10 asistencias en 52 partidos en las distintas competiciones, unas cifras que explican el gran interés que despierta entre los grandes clubes europeos.

De Zerbi cree que el delantero nigeriano es capaz de provocar un salto de calidad en el ataque del Tottenham, gracias a sus destacadas cualidades goleadoras y a su fuerte presencia dentro del área.

Osimhen recibe grandes elogios del seleccionador de Nigeria, Éric Chelle, que lo describió como «el mejor delantero del mundo», en referencia al notable nivel que ofrece en las últimas temporadas.

Pese al creciente interés, hasta el momento no se han producido contactos oficiales ni negociaciones directas entre el Tottenham y el Galatasaray para cerrar la operación.

Además, la directiva del club londinense es consciente de que cerrar un fichaje de esta magnitud podría resultar difícil tras el gran gasto realizado durante el actual mercado de fichajes, a menos que el club logre vender a varios de sus jugadores.

Un fichaje ideal, pero con condiciones

El movimiento del Tottenham hacia la incorporación de un nuevo delantero podría depender del futuro de Richarlison, que aún no ha tomado una decisión sobre su continuidad en el equipo.

Según el diario «The Guardian», De Zerbi prefiere que el delantero brasileño se quede, pero es consciente de que el jugador todavía no ha tomado su decisión definitiva.

A menos de un año para el final de su contrato, su salida podría otorgar al club una mayor flexibilidad económica, además de generar una necesidad urgente de incorporar a un sustituto de máximo nivel.

La tarea del Tottenham no será fácil, ya que Osimhen también cuenta con el interés de varios grandes clubes europeos, sobre todo el Manchester United, el Chelsea y el Atlético de Madrid, algo que podría elevar el valor de la operación y debilitar la posición del club londinense en las negociaciones.

Osimhen es uno de los delanteros más completos de Europa, ya que combina velocidad, fortaleza física, presión alta y una gran capacidad para finalizar las jugadas, unas características que lo convierten en una incorporación táctica ideal para el Tottenham.

No obstante, el aspecto económico sigue siendo un factor decisivo, ya que cerrar la operación por alrededor de 60 millones de libras esterlinas sería una opción lógica, mientras que superar la barrera de los 100 millones de libras esterlinas podría representar un gran riesgo, especialmente tras el enorme gasto realizado por el club durante el actual mercado de fichajes.