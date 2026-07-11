Mohamed Salah, estrella del Liverpool, se despidió con varios récords que lo colocan entre los mejores de la historia del club.

Tras nueve años en Anfield, el egipcio se marchó al final de la pasada temporada con un palmarés que incluye dos Premier League y una Liga de Campeones.

Según el portal «thisisanfield», especializado en el Liverpool, es el jugador con el mayor porcentaje de victorias en la historia del club entre los que han disputado más de 400 partidos.

Disputó 442 partidos con los “Reds” y ganó 276, un 62,4 %.

Superó a Kenny Dalglish (308 victorias en 515 partidos, 59,8 %) y a Alan Hansen (364 en 620, 58,7 %), así como a su excompañero Jordan Henderson (58,5 %).

Además, marcó 257 goles (uno cada 139 minutos), el mejor promedio de la historia del club entre quienes superaron los 100 tantos.

Por ahora, Mohamed Salah no ha confirmado su futuro, pues se le vincula con traspasos al Aston Villa, el Kansas City de la MLS y el Al-Hilal saudí.