«El mejor de la historia»... Piqué hace caso omiso de sus desavenencias con Messi antes de la final del Mundial

Gerard Piqué, exdefensa de Barcelona y España, elogió a Lionel Messi, capitán de Argentina, a quien considera el mejor de la historia, antes de la final del Mundial 2026.

España y Argentina se verán las caras mañana en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

En declaraciones a ESPN, Piqué afirmó: «Sería increíble que Messi ganara dos Mundiales seguidos a su edad».

Y añadió: «En España ya la ganamos en 2010, fue una de las experiencias más bonitas de mi carrera, y volver a ganarla sería algo realmente grandioso».

Sobre cómo marcar a la estrella argentina, Piqué afirmó: «Messi es el mejor de la historia. Da igual si le pones uno, dos o tres jugadores encima: siempre encontrará la forma de ayudar a su equipo con un gol, un pase o dejando solo a un compañero».

Y añadió: «La selección española debe ser fiel a su estilo: presión alta, posesión y dominio del partido».

Y concluyó: «Si lo logramos, a Argentina le costará más la posesión y, si Leo no está cerca del área, quizá España tenga una ligera ventaja».

Estas declaraciones se producen pese a la tensa relación entre ambos desde la marcha de Messi del Barcelona en 2021, ya que el argentino cree que Piqué fue uno de los instigadores de su salida.

Además, recordó el partido de Inglaterra, que se adelantó 1-0 ante Argentina, se replegó y acabó eliminada en semifinales tras encajar dos goles al final.

Piqué añadió: «Inglaterra es un ejemplo claro: marcó en los primeros 55 o 60 minutos y controlaba el partido, pero luego se replegó, y eso fue un error evidente».

Y concluyó: «La selección española no cometerá ese error, pues tiene un estilo definido y debe jugar como sabe».