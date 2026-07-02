El mejor de Asia... Una oferta saudí para fichar al talento del Al-Ittihad

Al-Ittihad ha recibido una oferta de Al-Khulood, de la Liga Roshen saudí, para ceder al portero Hamad Al-Shanqiti este verano.

Según el diario saudí Al-Riyadiah, Al-Khaloud ha ofrecido fichar al portero Hamed Al-Shanqiti.

El rotativo detalla que el acuerdo sería una cesión de una temporada con opción a compra.

Por ahora no hay postura clara del Al-Ittihad, que aún no contrató al sucesor del portugués Sergio Conceição.

El portero, de 21 años, llegó gratis en 2024 tras acabar su contrato con Al-Shabab y se le considera una de las mayores promesas del club.

Fue premiado como mejor portero en la Copa Asiática Sub-20 de 2025 y el año pasado fue candidato al premio al mejor jugador revelación del continente.