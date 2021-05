El mejor Ciudadano: los mejores momentos de la despedida del Kun Agüero de Manchester City

El máximo ídolo de la historia del club se despidió a lo grande y a pura broma en su último partido en el Etihad Stadium.

Sergio Agüero pisó por última vez el Etihad Stadium, al menos en un partido de su Manchester City, club del cual se despide siendo su máximo goleador histórico y, seguramente, el mayor ídolo. Claro está, su sueño será volver en una semana para celebrar la Champions League que intentará ganar ante Chelsea, pero este domingo, con la victoria frente a Everton, le dijo adiós a sus hinchas.

Y, como no podía ser de otra manera, lo hizo con su característico humor, con bromas permanentes junto a sus compañeros, aunque también hubo tiempo para ponerse emotivo y recibir los elogios de Pep Guardiola.

Compañeros y rivales, unidos para el merecidísimo "pasillo"

Sergio Aguero given a guard of honour by his Manchester City teammates 💙 pic.twitter.com/OuDGqTBt8h — Football Daily (@footballdaily) May 23, 2021

Los dos goles de su adiós

No quedó nadie sin reconocer al Kun

Sergio Aguero says farewell to Manchester City at full-time 💙 pic.twitter.com/Lqs5wKtSuW — Football Daily (@footballdaily) May 23, 2021

Tantos años en Manchester pero no le pidan que hable en inglés

🗣 "I'm so happy, I want to say thanks to my teammates."



Sergio Aguero on this moment being the perfect time to say farewell to Manchester City pic.twitter.com/4GSb7pa6Wq — Football Daily (@footballdaily) May 23, 2021

Si lo dice Pep, es palabra sagrada

🗣 "He's a special person for us." 💙



Pep Guardiola gets emotional talking about Sergio Aguero leaving Manchester City pic.twitter.com/LoKM9wMJAR — Football Daily (@footballdaily) May 23, 2021

"No entiendo nada, boludo

"Agueroooooooo"



Martin Tyler gifts Sergio Aguero with his famous bit of commentary one final time pic.twitter.com/FCI21FUCq2 — Football Daily (@footballdaily) May 23, 2021

Para arriba, hacia la gloria

Manchester City give Sergio Aguero the send off that he deserves 👏 pic.twitter.com/dTU5sSwD9y — Football Daily (@footballdaily) May 23, 2021

Adiós al Etihad, bienvenido a la historia

Bonus track: ¿Pesa, Kun?

"Dale que pesa la Copa, b...", la broma del Kun Agüero en su homenaje de despedida del City. pic.twitter.com/fThZ08eC7r — SportsCenter (@SC_ESPN) May 23, 2021

Bonus track 2: ¿De dónde salió eso?