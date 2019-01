El mejor Benzema que nunca vio el Real Madrid

El francés se confirma como el líder del equipo blanco. Doblete y actuación brillante ante el Espanyol en una victoria notable (2-4)

OPINIÓN

El Real Madrid está de vuelta. Lo venimos diciendo desde hace un tiempo ya. Especialmente, por las victorias ante el Sevilla y el Girona, pero es que desde esa primera semana de enero con los tropiezos ante Villarreal y Real Sociedad, el equipo de Solari está en franca progresión. Y lo que es más importante para los intereses madridistas, exhibe ya un nivel que permite pensar que competirá por títulos. La Liga está muy complicada ante un Barcelona que no levanta el pie del acelerador, pero jugando así se vislumbra un Real Madrid mucho más reconocible. Dónde va a parar. Ante el Espanyol volvió a dar fe de ello.

No obstante, goleó al Espanyol en su casa (2-4), sin los centrales titulares por la lesión de Sergio Ramos (m.45) y la expulsión de Varane (m.70), marcando un gol al minuto tres de Benzema, con una renta al descanso de 1-3, marcando Ramos un gol a balón parado, con otro golazo de Gareth Bale nada más entrar en el campo tras una ruleta dentro del área, y con un jugador menos los últimos veinte minutos. Cualquiera de estas circunstancias hace dos meses hubieran sido imposibles de ver o se hubieran traducido en un colapso merengue. Ya no más. El Real Madrid volvió a cuajar un partido muy completo, sólo manchado en parte tras perder a los dos centrales. Sólido en defensa con un gigante Sergio Ramos, rápido en el centro del campo con Modric en su mejor nivel del año, y también certero en ataque con un Benzema cinco estrellas. El resultado, en este caso, hace justicia a lo visto sobre el césped, incluso pese a jugar con diez el último cuarto de partido.

Lo que seguramente ya no sea tan justo es que todavía haya resistencia a coronar a Karim Benzema como el líder del Real Madrid esta temporada. Lo es. Y con cierta distancia sobre los Modric o Sergio Ramos, por ejemplo. Sin Cristiano Ronaldo, el francés ha heredado los galones en el ataque. No todo son goles, sino también regates, pases, desmarques… Su clásico fútbol de un ‘10’, a lo que sumar más gol que de costumbre (son ya 15 este curso), y un necesario liderazgo que antes nunca se habría intuido. Es el mejor Benzema que ha visto nunca el Real Madrid en estas diez temporadas. Aunque Solari no se atreviese a decirlo en la rueda de prensa de este sábado.

Y quizás ante el Espanyol firmase uno de sus partidos más brillantes de blanco. Es cierto que no es un rival precisamente mayor, y la cita a mitad de La Liga no es de las que computan para el Balón de Oro, pero es que el partido en Cornellá fue una exhibición digna de elogio. Firmó un doblete -con el segundo de bella factura-, y dejó toda una colección de detalles de incalculable valor: pisaditas, túneles, oportunidades creadas… Fue el jugador del partido. Es el líder del Real Madrid.