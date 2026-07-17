El mediático Gjivai Zechiël guía al irregular Feyenoord por el buen camino

El Feyenoord venció 3-1 al Sporting Charleroi en un amistoso. Los suplentes Gaoussou Diarra, Mats Deijl y Tijme Wessels anotaron los goles. Gjivai Zechiël, quien quiere dejar De Kuip, cambió el partido en la última media hora.

Giovanni van Bronckhorst alineó a Shaqueel van Persie como extremo derecho, lo que relegó a Calvin Stengs al banquillo. Al internacional, con ocho partidos con la selección, se le comunicó a principios de esta semana que ya no tiene futuro en De Kuip.

Gio también probó al fichaje español Mika Mármol como lateral izquierdo, mientras que el fichaje millonario Nacho Ferri volvió a liderar el ataque.

Tras un minuto de silencio por el fallecido árbitro de la KNVB Rob Dieperink, el partido comenzó. El Feyenoord dominó desde el inicio en Varkenoord, con destellos de clase de Read, Valente y Van Persie.

En el 34’, Van Persie, que se recupera de una lesión de rodilla, dejó su sitio a Sem Steijn en un cambio previsto. El Charleroi también creó peligro.

Tras el descanso, Ferri dejó su lugar a Casper Tengstedt y Read a Jordan Lotomba. Un cabezazo de Charles Vanhoutte lo detuvo el portero de Charleroi, Martin Delavallée.

En el 59, un disparo de Kevin Van Den Kerkhof, desviado por Thijs Kraaijeveld, superó a Liam Bossin: 0-1.

A un cuarto de hora del final, el Feyenoord empató: tras una gran jugada de Zechiël, Diarra marcó el 1-1.

Zechiël también fue el artífice del segundo gol del Feyenoord al acelerar el ritmo del juego. Tras una larga jugada de ataque, Deijl, que se había incorporado al ataque, remató el rebote: 2-1.

El broche lo puso el canterano Wessels, que recibió un pase en profundidad de 25 metros y batió a Delavallée: 3-1.

Alineación del Feyenoord en la primera parte: Bossin; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Valente; Van Persie (34’ Steijn), Ferri, Borges.

Alineación del Feyenoord en la segunda parte: Bossin; Lotomba, St. Juste (62’ Ahmedhodzic), Kraaijeveld (62’ Wessels), Mármol (62’ Deijl); Vanhoutte (62’ Zechiël), Targhalline (62’ Van den Elshout), Steijn; Borges (62’ Diarra), Tengstedt, Valente (62’ Zinhagel).