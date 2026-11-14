El mayor desafío de Marruecos en el Mundial 2030: España, la final es innegociable

Compartir Sigue a GOAL en Google

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, situó la celebración en su país de la final del Mundial 2030 como máxima prioridad del proyecto de organización, subrayando que España mantiene su derecho a albergar el partido decisivo y que esta exigencia está fuera de toda negociación, en coincidencia con la continuidad de las rondas de evaluación de los estadios candidatos a acoger los encuentros del torneo.

Anuncios

Las declaraciones de Louzán se produjeron durante el quinto congreso de la Liga española «ProLiga», que acogió la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en la capital, Madrid, este sábado, según informó el diario «Mundo Deportivo», en un momento en el que continúan las consultas entre las partes implicadas en la candidatura conjunta, a la espera de los resultados de la evaluación de las instalaciones candidatas por parte de la Federación Internacional de Fútbol «FIFA».

El presidente de la Federación Española reveló que la gira de la delegación de la «FIFA» para inspeccionar los estadios aún no ha llegado a su última parada, aclarando que la primera fase de las visitas transcurrió de manera excepcional, mientras que todavía quedan instalaciones pendientes de inspección, entre ellas el estadio de La Cartuja y los estadios de Las Palmas de Gran Canaria, Vigo y Valencia, antes de completar la imagen final de las sedes candidatas.

Louzán se refirió a su reunión con el equipo técnico de la Federación Internacional, señalando que el encuentro contó con debates serenos, con la participación de un miembro del equipo de nacionalidad española, y expresó su tranquilidad respecto a la posición de su país y su comprensión de lo que España quiere y de lo que busca la entidad organizadora del torneo, sin revelar detalles de las evaluaciones ni los resultados de las discusiones técnicas.

No obstante, el presidente de la Federación Española reconoció que la próxima etapa requiere pasar a negociaciones directas que reúnan a las tres partes implicadas en la organización del torneo, con el objetivo de completar los entendimientos y reforzar la candidatura en su forma definitiva.

Anuncios Anuncios

Subrayó que la persistencia del estado de indecisión ya no es aceptable, y que resolver los puntos pendientes se ha convertido en una necesidad que no admite aplazamiento, ante la proximidad de la fecha de la toma de decisiones relacionadas con la organización.

En sus declaraciones más contundentes, Louzán descartó hacer cualquier concesión sobre la identidad del país anfitrión del partido final, afirmando que celebrar el encuentro de clausura en España es «algo innegociable» para su país, y que esta postura cuenta con un acuerdo previo, pese a reconocer que existen otros asuntos que requieren negociación entre los tres socios, lo que refleja el lugar que ocupa la final en los cálculos españoles.

En cuanto a los estadios, Louzán reveló que la lista incluye actualmente 20 sedes elegidas de manera preliminar, pero no confirmó que todas se adopten dentro de la lista definitiva, aclarando que las sedes van, en principio, en la dirección correcta, y que las próximas evaluaciones decidirán el número de estadios que conservarán su oportunidad de acoger partidos, de modo que el asunto de las instalaciones sigue siendo uno de los expedientes más destacados pendientes antes de la adopción de los detalles finales de la organización.