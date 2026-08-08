El Excelsior se ha reforzado con efecto inmediato con Mario Domínguez. El club de Róterdam incorpora al delantero cedido por el Valencia y además se ha asegurado una opción de compra.

Domínguez, nacido en Granada, se incorporó a la cantera del Valencia a los catorce años. El atacante, ahora de 22 años, se convirtió en el máximo goleador histórico del Valencia Mestalla, el segundo equipo del club. Lo logró a finales de abril de este año con su gol número 28 (en 81 partidos).

Domínguez debutó en LaLiga en 2022, pero nunca logró asentarse del todo en el primer equipo. En total disputó cinco partidos con el primer equipo de Los Che.

«Muchos goles y trabajo duro para el equipo. Eso es lo que la gente puede esperar de mí», cuenta Domínguez, que atribuye su olfato goleador al «instinto». «Ves la portería y surge una conexión. Eso no se entrena, se lleva dentro».

El entrenador Ruben den Uil fue decisivo en la elección de Domínguez. «El entrenador me dio confianza. Noté cuánto quería que viniera aquí, y eso fue lo que acabó decidiendo. Además, la Eredivisie me parece una competición atractiva, especialmente para los delanteros».

«Fútbol ofensivo, muchos jugadores jóvenes. Creo que puedo adaptarme rápido aquí. Para mí, este es el paso perfecto. La competición ya ha empezado. Vamos a hacerlo juntos y a trabajar para avanzar hacia nuestro objetivo», afirmó Domínguez.

El Excelsior necesitaba refuerzos ofensivos tras las salidas de Jerolldino Bergraaf (AZ) y Mike van Duinen. A mediados de julio, el club ya se había reforzado con el atacante Ilano Silva Timas, que llegó procedente del MVV Maastricht.