El Abha se convirtió en el más reciente en incorporarse a una lista especial de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, en la Roshn Saudi League.

El Al-Nassr recibió a su rival Abha, este miércoles, en el Al-Awwal Park de la capital saudí, Riad, en la sexta jornada de la Roshn League.

En el minuto 22 del encuentro, Ronaldo abrió el marcador para el conjunto de la capital, tras rematar de cabeza al fondo de las mallas un centro enviado por el brasileño Angelo desde un córner.

Según la red de estadísticas "Opta", con este gol Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de los enfrentamientos entre ambos equipos en la Roshn Saudi League, ya que este fue su quinto gol en la portería del Abha.

La estrella portuguesa superó al brasileño Anderson Talisca, exjugador del Al-Nassr, y al sueco Carlos Strandberg, exjugador del Abha, quienes habían marcado 4 goles en los enfrentamientos entre ambos equipos.

Cabe recordar que Ronaldo se ha convertido en el máximo goleador histórico de numerosos enfrentamientos en la Roshn Saudi League, desde su llegada al Al-Nassr en enero de 2023, tras rescindir su contrato con su anterior club, el Manchester United.

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