El máximo goleador de la Keuken Kampioen Divisie deja el FC Groningen y ficha por un equipo extranjero

Romano Postema (24) fichará por el Viking FK, informa RTV Noord. El campeón noruego pagará unos 800 000 euros al FC Groningen por el delantero, que, cedido al FC Emmen, fue máximo goleador de la Keuken Kampioen Divisie.

En el Emmen marcó 24 goles y dio 7 asistencias en 35 partidos. Este verano iba a regresar a su ciudad, Groningen.

Aunque tenía contrato hasta 2027, sus opciones de jugar eran limitadas, así que aceptó la oferta del club noruego.

Aunque FC Groningen y Viking, donde Erik Nevland es director técnico, no se pusieron de acuerdo en un principio, ahora han alcanzado un consenso.

Firmará un contrato de cuatro años con el club noruego. «Cuando todo esté cerrado, estaré muy contento. Es estupendo que esto vaya a suceder ahora».

«Aún me queda una larga carrera por delante, así que la puerta del FC Groningen nunca se cierra del todo. Aunque debo reconocer sinceramente que quizá el FC Groningen no sea el club adecuado para mí en este momento».

En total, Postema jugó 123 partidos oficiales con el Groningen, en los que marcó 29 goles y dio 7 asistencias. A lo largo de los años, el jugador de Groningen pasó por el FC Den Bosch, el Roda JC y, por supuesto, el Emmen.