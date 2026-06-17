El más grande... Ronaldo establece un nuevo récord histórico en el Mundial

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, hizo historia en el Mundial al jugar contra la República Democrática del Congo en el debut de ambos equipos en 2026.

El seleccionador español, Roberto Martínez, le incluyó en el once inicial para el partido de este miércoles contra la República Democrática del Congo, en el estadio NRG, en la primera jornada del Grupo 11.

Según Opta, es el futbolista de campo de mayor edad que ha sido titular en la historia del Mundial.

Disputará el partido con 41 años y 132 días.

Además, se convirtió en el segundo futbolista en disputar seis Copas del Mundo, logro que Lionel Messi había alcanzado horas antes.

Además, busca ser el primero en anotar en seis ediciones: ya lleva ocho goles.